In einem Teil der Printauflage hieß es im Artikel "Karl-Marx-Stadt" auf der Seite Drei vom 13. März, in Marx' Geburtshaus in Trier sei heute ein Euro-Shop untergebracht; in dem Haus, in dem er lebte, ein Museum. Es ist aber umgekehrt.

