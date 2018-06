8. Juni 2018, 19:00 Uhr Korrekturen Indien auf Platz 12

In "Milliarden-Versprechen" vom 8. Juni auf der Titelseite war zu lesen, dass Indien in der Liste der schlimmsten Plastikverschmutzer der Ozeane Platz 18 belegt. Richtig ist: Platz 12.

In "Zahlen oder nicht zahlen" vom 4. Juni in der Wirtschaft stand, die Maklerprovision habe das 2,38-Fache der Kaltmiete plus Mehrwertsteuer betragen. Gemeint war das 2,38-Fache inklusive Mehrwertsteuer.