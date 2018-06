15. Juni 2018, 18:57 Uhr Geschlechtergerechte Sprache Er, sie, was?

Die einen wünschen das generische Maskulinum zum Teufel, die anderen halten es für wunderbar einfach und keinesfalls Frauen diskriminierend: Leserbriefe zur hochbrisanten Debatte zur Erneuerung der deutschen Sprache.

"Genus, Sexus, Nexus" vom 7. Juni:

Danke für die Argumente

Ich könnte jubeln. Selten hat mir ein Artikel so viel Freude gemacht - und so viele gute, polemikfreie Argumente geliefert für den Gebrauch einer gendersensiblen Sprache. Vielen Dank an Damaris Nübling und Henning Lobin für die so noch nicht gelesene sprachwissenschaftliche Widerlegung der so oft bemühten Verneinung eines Genus-Sexus-Zusammenhangs. Oft wird dabei ja unterstellt, der Gebrauch gendersensibler Sprache und das Engagement, Chancengleichheit auch in der Sprache erreichen zu wollen, zeugten vor allem von Unkenntnis der deutschen Sprache und ihrer Grammatik.

Nun liefern Lobin und Nübling vertiefende Argumente für die (buchstäblich) Befürworter*innen einer gendersensiblen Sprache. Besonders interessant: dass Begriffe wie etwa "die Schwuchtel", "der Vamp" oder "das Weib" eben nicht ein Beweis dafür sind, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem sprachlichen Geschlecht und dem sozialen gibt, sondern dass dieses Genus (in diesem Fall als Tadel entgegengesetzt oder Neutrum) an die jeweilig erwartete Geschlechterrolle verknüpft ist und damit unsere Wahrnehmung der Realität eben auch prägt. Und vielen Dank für das starke Bild von Sprache als Gewässer, "dessen Lauf, Strömungsgeschwindigkeit und Wasserzusammensetzung sich immer wieder den Umgebungsbedingungen anpasst". In unserer Zeit: die Sichtbarmachung verschiedener Gruppen in einer pluralistischen Gesellschaft.

Carmen Sorgler, Frankfurt

Die Sprachpolizei lässt grüßen

Bei aller Argumentation zugunsten eines Eingriffs in das bestehende Sprachsystem - und um nichts anderes handelt es sich bei der Vermeidung, ja Eliminierung, des generischen Maskulinums - bleibt ein schaler Geschmack zurück. Können sich Frauen wirklich durch Sätze wie "Dafür muss wieder der Steuerzahler büßen!", "Die Künstler werden endlich vom Staat unterstützt" ernsthaft diskriminiert fühlen? Der Bundesgerichtshof hat diese Frage vor Kurzem verneint und festgestellt, dass das sprachlich natürlich gewachsene generische Maskulinum objektiv (!) gesehen Männer und Frauen umfasst und "keine Geringschätzung gegenüber Personen zum Ausdruck bringt, deren natürliches Geschlecht nicht männlich ist".

Bedenklich wird das Ganze, wenn Studenten an den Unis von ihren Lehrkräften förmlich genötigt werden, sogenannte gendergerechte Konstruktionen, wie Gendersternchen (Lehrer*innen), Binnen-Is (LehrerInnen), Gendergaps (Lehrer_innen) etc., zu verwenden, von denen man nicht behaupten kann, dass sie die deutsche Sprache bereichern. Oder wenn die Verwaltung der Stadt Kiel und Teile der Verwaltung Berlins das generische Maskulinum rundweg verbieten - die Sprachpolizei lässt grüßen! Ob man so Geschlechtergerechtigkeit fördert, sei dahingestellt.

Albert Buchmeier, München

Man höre den anderen Teil

Henning Lobin und Damaris Nübling versteigen sich zu der Forderung, dass gendergerechte Sprache demokratische Pflicht ist. Was wird aus denen, die gegen diese Pflicht verstoßen? Werden Arbeitsplätze bei der Polizei geschaffen zur Überwachung der Einhaltung dieser Pflicht? Wie weit ist der Weg in die gendergerechte Diktatur? Oder droht dem Abweichler "nur" soziale Ächtung? Der demokratische Diskurs der freiheitlichen Gesellschaft wird so sicherlich nicht befördert.

Die Deutung der Experimente, die der Autor und die Autorin geben, sind bedenkenswert. Aber man höre den anderen Teil! Nur fünf Seiten weiter wird in der SZ ein Standardexperiment der Psychologie, der Marshmallowtest, nach allen Regeln der Auslegungskunst auseinandergenommen. Und dann beanspruchen Lobin und Nübling die Deutungshoheit über die von ihnen referierten Experimente. Mit welchem Recht? Aber wer für die gerechte Sache kämpft, der hat immer recht!

Hartmut Seipel, Pinneberg

Mehr Grammatik lernen

Den Autoren scheint entgangen zu sein, dass Ergebnisse empirischer sozialwissenschaftlicher Untersuchungen interpretiert werden müssen und nicht schon für sich selbst sprechen können.

Man könnte aus den angeführten Untersuchungen auch den Schluss ziehen, dass es Zeit für einen besseren, fundierteren, vor allem systematischeren Grammatikunterricht in der Schule sei, so dass es zum Gemeinplatz wird, dass Genus Genus und Sexus Sexus ist, so dass der Mähdrescher nicht sexuell männlich wird, weil er auf -er gebildet ist, um das Beispiel aus Helmut Glücks "Kleiner Sex-Grammatik" zu wiederholen. Überhaupt sollte man sich fragen, ob man einem systematischen Argument mit Empirie begegnen kann oder die Empirie immer nur zeigen kann, dass eben die Systematik noch nicht ganz verstanden ist.

Dass die Autoren ihren Argumenten nicht ganz trauen, sieht man schon am Anfang des Artikels, wo die Debatte in das aus ihrer Sicht wohl richtige Licht gerückt wird. Wem das Gendern zu viel wird, der sieht sich plötzlich in AfD-Nähe gerückt. Auch wenn die Autoren rhetorisch geschickt vorgehen ("Unabhängig von diesen populistischen Angriffen wird allerdings auch aus der Sprachwissenschaft Kritik am Gendern geäußert.") - der Verdacht ist ausgesprochen.

Prof. Jakob Ossner, Tettnang