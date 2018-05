29. Mai 2018, 18:57 Uhr Debatte@sz Plastikmüll

"Wie effektiv ist das Verbot von Einwegprodukten?" Das fragte die SZ die Nutzer ihrer Internet-Foren. Einige der interessantesten Antworten.

"Für Optimisten ist der EU-Vorschlag ein guter Anfang, für Realisten eine Maßnahme, die Handlungsfähigkeit vortäuscht. Das größte Problem sind die Milliarden Einwegplastikflaschen, die täglich weltweit produziert werden. Wenigstens in der EU ließe sich das Problem mit Mehrwegpflicht und Pfand ganz einfach lösen. Aber das wäre für uns nicht kompliziert genug, und irgendwer könnte aufgrund irgendeiner Richtlinie klagen, das will in Brüssel niemand riskieren. Freier Handel für alles, und wenn es noch so umweltschädlich ist." (Fritz Waller auf SZ.de):

"Deutschland hat ein Pfandsystem für Plastikflaschen und eine Recyclingquote von 50 Prozent bei Kunststoffen allgemein. Das ist zwar ausbaufähig, aber andere europäische Länder müssen erst mal dahinkommen. Generell halte ich den Vorschlag der EU-Kommission für gut. Ich schließe mich aber jenen an, die im Verpackungsmüll das größere Problem sehen. Auch bin ich gegen eine Steuer. Eine Steuer ist eine allgemeine, nicht zweckgebundene Einnahme. Einmal in der Welt, wird man sie nie wieder los. Ich halte eine zweckgebundene Abgabe für sinnvoller." (NetFiddler auf SZ.de)

"Sicher wäre es schön, man könnte von Regulierungen und Verboten absehen und auf die Einsicht der Menschen bauen, das hat aber schon beim Rauchen nicht funktioniert. Gerade der Plastikmüll ist ein gutes Beispiel, dass der Geist zwar willig ist, aber das Fleisch schwach. Also ist das geplante Verbot ein Schritt in die richtige Richtung, nur ein kleiner, aber immerhin." (josef2396 auf SZ.de))

"Es zeigt sich immer mehr, dass das 'flüssige Gold', Erdöl, zum Fluch für die Menschheit wird. Die Nachteile des Erdöls haben die Vorteile längst aufgehoben. Es wird Zeit, dass wir uns von dieser Geißel befreien." (Max Rothfischer auf SZ.de):

