30. Dezember 2017, 00:00 Uhr Seminare & Co. Terminkalender









Feedback

Ein Workshop über strukturierte Bewerbungsgespräche, ein Master-Studiengang für Stadtplaner, eine Jobmesse mit offenen Stellen in mehr als 100 Unternehmen - Veranstaltungen rund um Ausbildung und Arbeitswelt.

Seminar für Führungskräfte. Wie man einen Bewerber methodisch zuverlässig beurteilt, können Fach- und Führungskräfte aus dem Personalbereich in dem Workshop "Bewerbungsinterviews professionell führen" lernen. Beim strukturierten Einstellungsinterview werden die inhaltlichen und formellen Aspekte unterschiedlich stark bewertet, mit dem Ziel, vorhandenes Know-how, soziale Kompetenzen, Stärken und Schwächen des Kandidaten möglichst exakt einschätzen zu können. Die Teilnehmer lernen außerdem, dass es bei einem Vorstellungsgespräch nicht nur um die Besetzung einer Position geht, sondern auch darum, das Image des Unternehmens professionell zu präsentieren und sich für den Bewerber attraktiv darzustellen. Die nächsten Termine: 2./3. Januar 2018 in Hamburg, 8./9. Januar 2018 in München und 15./16. Januar 2018 in Düsseldorf, Tel. 0331 / 701 78 14, www.ifm-business.de

Master für Stadtplaner. Die Hochschule für Technik Stuttgart will zum Wintersemester 2018/19 einen Master zur Stadtplanung der Zukunft anbieten. Der komplett englischsprachige Studiengang heißt "Smart City Solutions" und dauert drei Semester. Er ist berufsbegleitend und kostet insgesamt Gebühren in Höhe von 10 000 Euro. Dafür lernen die Teilnehmer Stoff aus verschiedenen Fakultäten der Hochschule und aus Bereichen wie Stadtplanung und Städtebau, Verkehr und Energie, Verwaltung und Baurecht sowie Projektmanagement. Damit sollten Absolventen unter anderen bei öffentlichen Verwaltungen sowie in Unternehmensberatungen oder Ingenieurbüros arbeiten können. Bewerbungen sind bis 15. Juli 2018 möglich, der Beginn des Studiums ist für September geplant. Tel. 0711 / 89 26 26 79, www.hft-stuttgart.de

Messe für Jobsuchende. Am 20./21. Januar 2018 präsentieren sich mehr als 110 Aussteller auf der Jobmesse Deutschland in München. Darunter sind Firmen wie Aldi, die Allianz, Boels, Eon, Engbers, Hoerbiger, Hertz, Flughafen München, Lidl, Manpower oder UPS. Ein Schwerpunkt der Messe liegt auf freien Stellen in der Pflege-, Gesundheits- und Sozialbranche. Besucher haben neben den Gesprächen mit Personalern die Möglichkeit, kostenlose Services in Anspruch zu nehmen. So können sie beispielsweise ihr Xing-Profil, ihren Social-Network-Auftritt, Lebenslauf und Anschreiben von Experten unter die Lupe nehmen lassen. Außerdem gibt es einen Gastauftritt des ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichters Babak Rafati. Tel. 0541 / 44 04 50, www.jobmessen.de/muenchen