Im Fachblatt Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes zeigen Forscher, wie der Organismus auf Extremtemperaturen reagiert.

Vermehrt ausgeschüttete Gerinnungsstoffe führen zudem zur Bildung von Blutpfropfen, die den Zufluss zu wichtigen Organen verstopfen können.

Von Werner Bartens

50 Wege, seinen Liebhaber zu verlassen, haben es in populäre Songs wie auch in die Literatur geschafft - die 27 Arten, am Hitzetod zu sterben, sind hingegen weniger bekannt. Das mag nicht nur an der krummen Zahl liegen, vermutlich spielt auch eine Rolle, dass es in hiesigen Breiten bisher unwahrscheinlich war, an hohen Temperaturen zugrunde zu gehen.

Das gnädig selektive Gedächtnis verdrängt in diesem Zusammenhang, dass 2003 der Hitzewelle in Europa mehr als 70 000 Menschen zum Opfer fielen, an der Hitzewelle in Russland 2010 mehr als 10 000 Menschen starben und 2015 in Indien mehr als 2000 Tote aufgrund hoher Temperaturen zu beklagen waren. Weltweit hat es seit 1980 mehr als 800 tödliche Hitzewellen gegeben.

Höchste Zeit, das Phänomen medizinisch genauer zu untersuchen, fordern Ärzte aus den USA. Schließlich wird die Aufheizung der Atmosphäre weitere Hitzewellen und noch mehr Todesfälle mit sich bringen. Im Fachblatt Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes zeigen Forscher, wie der Organismus auf Extremtemperaturen reagiert. "Wir wissen zwar von etlichen Beispielen, wenn Menschen infolge einer Hitzewelle umgekommen sind", sagt Camilo Mora, der Erstautor der Studie. "Warum und woran die Leute gestorben sind, blieb jedoch häufig unklar."

Exitus durch Extremtemperatur: Ein Horrorfilm - mit einem schlechten Ende in 27 Variationen

Die Ärzte der Universität Hawaii haben in einem systematischen Überblicksartikel die physiologischen Mechanismen erfasst, die bei Hitze zum Exitus führen. Steigen die Temperaturen, gibt der Hypothalamus das Signal, mehr Blut in die oberflächlichen Hautareale zu leiten, um den Körper zu kühlen. Eine Mangeldurchblutung (Ischämie) in anderen Regionen kann die Folge sein.

Dadurch erhalten nicht nur lebenswichtige Organe wie Herz, Gehirn oder Leber zu wenig Sauerstoff, sondern auch die Funktion von Botenstoffen und anderen Substanzen wird beeinträchtigt. Steigt die Körpertemperatur an, weil die Kühlung durch Schwitzen und Verdunsten nicht mehr ausreichend funktioniert, können Zellen und Organe auch direkt geschädigt werden. Dieser zytotoxische Effekt hat auf die meisten Organe verheerende Auswirkungen, ist aber besonders schädlich für den Darm.

Eine noch größere Bedrohung als Ischämie und Zytotoxizität stellen die weiteren Reaktionen des Körpers auf große Hitze dar. Die aufgrund des relativen Blutmangels und der Zellschädigung freigesetzten toxischen Substanzen machen die Darmwand durchlässiger, sodass Darminhalt ins Blut übertreten kann. Das führt zu einer chronischen Entzündungsreaktion. Die weißen Blutkörperchen und andere Abwehrzellen, die zur Bekämpfung der Entzündung ausgeschüttet werden, machen die Darmwand noch löchriger, sodass der Prozess beschleunigt wird.

Ist der Organismus soweit durcheinander geraten, droht weiteres Ungemach: Vermehrt ausgeschüttete Gerinnungsstoffe führen zur Bildung von Blutpfropfen, die den Zufluss zu wichtigen Organen verstopfen können; in einer überschießenden Gegenreaktion kommt es vermehrt zu Blutungen. Sind Stoffwechsel und Abwehr auf diese Weise gestört, können sich Muskelzellen auflösen und mit ihren Abbauprodukten Niere und Leber schädigen.

"Tod durch Hitze ist wie ein Horrorfilm, man kann sich das schlechte Ende aber in 27 Versionen aussuchen", sagt Mora. Allein in der letzten Dekade mit einem Temperaturanstieg von weniger als einem Grad sei die Zahl der Hitzeopfer um mehr als 2300 Prozent gestiegen. "Um die Gesundheitsgefahr durch Hitze zu senken, müssten sogar die optimistischen Prognosen für den Klimawandel unterboten werden", warnen die Autoren.