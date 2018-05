24. Mai 2018, 18:50 Uhr Betreutes Wohnen Sterne für's Haus

Ein Forschungsinstitut will Transparenz in den Markt für Seniorenwohnungen bringen. Denn das Angebot wird immer unübersichtlicher - ein Problem für viele.

Von Marianne Körber

Im Alter selbständig bleiben und tun und lassen, was man möchte, das wollen die meisten Menschen. Zugleich aber wünschen sich viele, schnell Hilfe zu bekommen, wenn sie nötig ist. Das geht mit einer Lebensform, die sich betreutes Wohnen nennt. Dabei leben ältere Menschen im eigenen Haushalt und bekommen dort bestimmte Serviceleistungen angeboten, zum Beispiel Unterstützung bei Krankheit, Fahrdienste oder Veranstaltungen. Das kann in der eigenen Immobilie sein oder in der Mietwohnung.

Betreutes Wohnen ist aber kein gesetzlich geschützter Begriff; es gibt weder spezielle Vorschriften, die einzuhalten sind, noch Organisationen, die diese Wohnformen kontrollieren, wie das etwa bei Heimeinrichtungen der Fall ist. Was bedeutet, dass jemand, der sich über betreutes Wohnen informieren will, die Qual der Wahl hat und sich mit einem unübersichtlichen Angebot auseinandersetzen muss.

Um Verbrauchern eine Orientierungshilfe zu geben, hat die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (gif) ein Klassifizierungssystem erarbeitet. Wie bei den Hotels sollen nun auch für betreutes Wohnen Sterne vergeben werden.

Die höchste Bewertung erhalten Wohnmöglichkeiten mit einem luxuriösen, hotelähnlichen Service

Ein Stern bedeutet einfacher Standard, barrierefreies Mehrfamilienhaus mit wenigen Serviceleistungen. Zwei Sterne heißt solides Angebot, hier ist mindestens die DIN-Norm 77 800 erfüllt, also der Mindeststandard für betreutes Wohnen. Drei Sterne gibt es bei einem gehobenen Angebot; neben Service und Komfort kommen hier kulturelle Aktivitäten und eine ansprechende Raumgestaltung ins Spiel. Vier Sterne stehen für ein hohes Angebot, das vielfältigen Ansprüchen genügt und überdurchschnittlichem Komfort bietet. Die Spitzenklasse mit fünf Sternen erhalten Wohnmöglichkeiten mit einem umfassenden, hotelähnlichen Service.

"Damit wird ein ernsthaftes Problem angegangen: Der Markt für Seniorenwohnungen ist extrem heterogen und für potenzielle Nutzer kaum zu überblicken. Es fehlen Definitionen und Leistungsbilder, die einen Vergleich von Wohnungen und Serviceangeboten ermöglichen", heißt es bei der Forschungsgesellschaft gif. Gleichzeitig differenziere sich der Markt immer weiter aus; das Spektrum reiche inzwischen vom klassischen barrierefreien Mehrfamilienhaus mit buchbaren Serviceangeboten bis hin zu hotelähnlichen Seniorenresidenzen.

So fröhlich wie im Film „Quartett – ewig junge Leidenschaft“, den der WDR 2017 zeigte, geht es in Seniorenresidenzen wohl nicht immer zu. Gute Wohnanlagen bieten aber mehr als Notruf- und Hausmeisterdienst. Um den Service der Häuser vergleichen zu können, sollen künftig Sterne vergeben werden. (Foto: WDR/Degeto/DCM)

Damit Verbraucher von dem neuen Klassifizierungssystem profitieren können, muss es aber von den Anbietern auch angenommen werden. "Daher rufen wir die Immobilienbranche im gemeinsamen Interesse dazu auf, schnell für Transparenz zu sorgen und eine objektive Vergleichbarkeit zu ermöglichen", sagt Professor Erich Limpens, Leiter der Kompetenzgruppe Serviceimmobilien der gif und seit März 2015 hauptberuflich Hochschulprofessor bei der Hochschule für Ökonomie & Management (FOM) in Essen.

Das "Klassifizierungssystem zur Beurteilung von Angeboten des Servicewohnens für Senioren" stellt eine Erweiterung der 2006 vom Deutschen Institut für Normung entwickelten DIN 77 800 dar. Diese Norm, die damals aufgrund eines Antrages von Verbraucherschutzseite entwickelt wurde, definiert Mindestqualitätsstandards. Bei gif rangiert die niedrigste Qualitätsstufe unterhalb der DIN-Norm und entspricht einem erweiterten barrierefreien Wohnangebot mit einfachem Service.

Die Gif-Richtlinie soll nicht nur Verbrauchern nützen, sondern auch Projektentwicklern, Investoren und Betreibern, "um ihre Projekte beziehungsweise Wohnangebote den Anforderungen entsprechend auszurichten", wie es heißt. Banken und Investoren wiederum könnten die mit der Klassifizierung verbundenen Checklisten als Grundlage für die Beurteilung von Ankäufen oder Finanzierungen nutzen.

"Klassifizierungssysteme für die verschiedenen Angebotsstrukturen für das Seniorenservicewohnen waren längst überfällig. Schon als die Kompetenzgruppe 'Serviceimmobilien' gegründet wurde, haben wir gesehen, wie heterogen dieser Markt ist und wie schwer das den Angebotsvergleich macht. Eindeutige Definitionen und klare Kategorien fehlten gänzlich", berichtet Heike Piasecki, Analystin bei der Immobilienberatungsfirma Bulwiengesa und Mitglied der Kompetenzgruppe Serviceimmobilien. Entscheidende Parameter für die Klassifizierung sind die Kategorien Gebäude, Standort und Service, die wiederum eine Vielzahl von Einzelkriterien umfassen.

Vier Schritte zum passenden Angebot Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (Bagso), unter deren Dach mehr als 100 Verbände zusammengeschlossen sind, informiert auf der Homepage über betreutes Wohnen. Verbraucher, die auf der Suche nach einem Wohnangebot sind, erhalten Orientierungshilfe in vier Schritten: 1. Die Suche nach einem geeigneten Haus. Zunächst ist zu klären, an welchen Ort man ziehen will: ruhig, zentral, in der Nähe der Kinder? Informationen bei der Suche bieten unter anderem die Kommunen, Wohlfahrtsverbände und private Träger, Initiativen zum Wohnen im Alter, Finanzinstitute, Genossenschaften und private Bauträger. 2. Die Besichtigung der Häuser. Die Bagso empfiehlt, sich alles genau zeigen zu lassen, die Umgebung anzuschauen. Verbraucher sollten auch mit Bewohnern reden und nach der Möglichkeit eines Probewohnens fragen. 3. Der Vergleich der Angebote. Der Begriff "betreutes Wohnen" garantiere keine bestimmten Leistungen oder gar Qualität. Daher ist ein genauer Vergleich von Leistungen und Kosten erforderlich, heißt es bei der Bagso. Sie bietet eine Checkliste an, in die Daten eingetragen und verglichen werden können. 4. Der Miet- und Betreuungsvertrag. In der Regel wird der Grundservice - haustechnischer Dienst und die Betreuung durch eine Kontaktperson - in den Mietvertrag aufgenommen; dieser Service wird durch einen pauschalen Betrag abgedeckt. Pflegerische und hauswirtschaftliche Dienste, Fahr- und Begleitdienste und weitere Serviceleistungen sind mögliche Wahlleistungen, die extra zu bezahlen sind. Der Eigentümer einer betreuten Wohnung hat die gleichen Rechte und Pflichten wie der einer normalen Eigentumswohnung. Allerdings kann es Sonderregelungen geben, die das Betreute Wohnen in der Anlage für eine verlässliche Dauer sicherstellen. SZ

Insgesamt enthält das Klassifizierungssystem 303 Einzelkriterien, davon entfallen 42 Kriterien auf die Kategorie Standort, 197 auf die Kategorie Gebäude und 64 auf die Kategorie Service. Zum Beispiel werden im Bereich Service Aspekte herangezogen wie Rezeption, Notrufbereitschaft, jährliche Notfalleinweisung, kulturelle und therapeutische Angebote oder Beköstigung. Bei der Bewertung des Standorts werden unter anderem Einkaufsmöglichkeiten, Verkehrsanbindung und Immissionsbelastung berücksichtigt, beim Thema Gebäude spielen unter anderem Erhaltungszustand, Sauberkeit, Abstellplätze, und Orientierungshilfen eine Rolle.

Einer, der an der neuen Richtlinie mitgearbeitet hat, ist Michael Held. Der Gründer und Leiter der Terragon-AG mit Sitz in Berlin ist ein deutschlandweit agierender Projektentwickler von barrierefreien Wohn-, Senioren- und Pflegeimmobilien. Er will in Zukunft alle Projekte mit der Gif-Klassifizierung kategorisieren.