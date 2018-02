19. Februar 2018, 19:30 Uhr Youtube-Stars Jake und Logan Paul Möbel anzünden, Leichen filmen, mehr Klamotten verkaufen

Die Brüder Logan und Jake Paul gehören zu den beliebtesten Youtube-Stars aus den USA.

Immer wieder gibt es Wirbel um die beiden: Weil sie in ihren Videos Tiere quälen, ihre Nachbarn in Los Angeles verärgern oder ein Suizidopfer filmen.

Die Skandale scheinen ihrem Geschäftsmodell nicht zu schaden. Statt Werbeanzeigen in ihren Youtube-Videos zu schalten, bewerben sie lieber ihre eigenen Modelinien.

Von Caspar von Au

Ganze 30 Tage, 21 Stunden und 15 Minuten hat sich Logan Paul selbst gegeben, um zu reflektieren, wie er auf Twitter schrieb. Keine Tweets, keine Fotos auf Instagram, keine täglichen Videos auf Youtube. Der Social-Media-Star Logan Paul war massiv in die Kritik geraten, nachdem er an Silvester ein Video hochgeladen hatte, in dem er in dem japanischen Wald Aokigahara ein Suizidopfer filmt. An Tag 31 fand Logan offenbar, er habe genug Reue gezeigt und machte im Prinzip dort weiter, wo er aufgehört hatte: witzig sein um jeden Preis. Dafür schießt er auch mal mit einem Elektroschocker auf eine tote Ratte, kippt saure Milch in seinen Swimmingpool und zerschmettert Teller.

Logan Paul, geboren 1995, und sein kleiner Bruder Jake Paul, geb. 1997, gehören zu den beliebtesten Youtubern weltweit. Die Brüder sind blond, groß, athletisch und beide Typ Klassenclown. Beide wohnen in Los Angeles und laden seit mehr als einem Jahr täglich Videos hoch, die ihr Leben dokumentieren sollen - sogenannte Vlogs im Youtube-Jargon. Unabhängig voneinander hat jeder Millionen damit verdient. Die meisten ihrer Fans sind 13 bis 15 Jahre alt, außerhalb davon machen die Brüder Schlagzeilen mit Rockstarallüren und krassen Fehltritten, wie jüngst mit dem Aokigahara-Video. Beide stehen außerdem wie kaum zwei andere Youtuber für das, was auf dem Videoportal schiefläuft.

Angefangen hat die Social-Media-Karriere der Paul-Brüder im Frühjahr 2013 auf der Videoplattform Vine, die zu Twitter gehört. Das Besondere an Vine: Ein Video darf maximal sechs Sekunden lang sein. Logan und Jake, damals zwei Highschool-Jungs aus Ohio, begreifen unheimlich schnell, wie man einen Witz in wenigen Sekunden erzählt. Beispiel: Jake wirft eine Bananenschale weg, Logan rutscht darauf aus, aber fängt sich artistisch mit einem Rückwärtssalto, Pointe: Logan stolpert über eine Mülltonne. Innerhalb eines halben Jahres sammeln beide unabhängig voneinander mehr als eine Million Follower. Bald folgen die ersten Werbe-Vines für Donuts, Elektronikmärkte und Cola.

Jake fliegt bei Disney raus, nachdem er Möbel anzündet

Rund ein Jahr später ziehen die Brüder nach Los Angeles, um ihre Karrieren weiter anzukurbeln. Logan bricht dafür sein Studium ab, Jake die Highschool. Beide nehmen Schauspiel- und Improvisationsunterricht, finanzieren sich ihr Leben mit gesponserten Vines und experimentieren auf anderen Plattformen wie Snapchat, Facebook, Instagram. So kommen sie auch zu Youtube, wo sie ab 2015 regelmäßig Videos posten. Jeder baut seine eigene Marke auf. Etwa zur gleichen Zeit sinkt langsam die Popularität von Vine, Anfang 2017 stellt Twitter den Kurzvideo-Dienst ein. Da konzentrieren sich die Paul-Brüder längst jeweils auf ihre Youtube-Kanäle. Jake spielt außerdem die Hauptrolle in der Disney-Channel-Serie "Blizaardvark", sein großer Bruder hat diverse Auftritte in Fernsehserien und in dem Youtube-Film "The Thinning".

Auch auf Youtube lernen die Brüder schnell, wie man möglichst effektiv wächst. Der Algorithmus der Plattform belohnt Youtuber, die möglichst regelmäßig, am besten täglich Videos hochladen. Außerdem können sie in langen Videos - ab zehn Minuten - mehr Werbeanzeigen platzieren. Mit ihren Daily Vlogs achten Jake und Logan Paul auf beide Kriterien. Ein Phänomen, das sich bei vielen derzeit erfolgreichen Youtubern beobachten lässt. Auch wenn das Videoportal Faktoren wie Zuschauerbindung miteinberechnet, profitieren derzeit vor allem jene, die auf Quantität setzen, nicht auf Kreativität.

Jake hat mehrere Influencer in einem Unternehmen um sich geschart, genannt Team 10. Das jüngste Mitglied ist Ben Hampton, sechs Jahre alt. Einige der Team-10-Mitglieder wohnen mit Jake zusammen in einem Haus in Los Angeles. Das führt im Sommer 2017 zu Jakes bisher größtem Skandal, der ihn seinen Vertrag mit Disney kostet: Die Nachbarn beschweren sich, weil Fans die Straße belagern und Jake und seine Entourage zum Beispiel Möbel im Swimmingpool verbrennen - für ein Video. Mittlerweile wohnen beide Brüder in millionenteuren Villen mit riesigen Grundstücken und abgeschirmt von der Nachbarschaft.

In eigener Sache: In jedem Video weisen die Brüder auf ihre Modelinien hin

Die Botschaft, die die Brüder ihren Zuschauern mit ihren Videos vermitteln wollen, ist banal wie altbekannt: "Carpe diem", genieße jeden Tag. Die beiden haben natürlich ihre jeweils eigene Formulierung dafür: "It's everyday Bro", lautet Jakes Variante, die er in ein gleichnamiges Lied gegossen hat. Logan empfiehlt seinen Zuschauern: "Be a maverick. Do it different", sei ein Rebell, sei anders. Maverick heißt Logans eigene Modelinie - und sein Papagei.

Dazu wiederholen sie beide mantraartig in nahezu jedem Video: Bleibt positiv, lasst die Kritiker reden. Um ganz dazuzugehören, fordern Logan und Jake ihre Zuschauer auf, Teil der "Lo-Gang" beziehungsweise der "Jake Paulers" zu werden, indem sie die Kanäle abonnieren. Und wer ganz sichergehen möchte, bestellt sich am besten noch Hoodie, Rucksack und Trainingshose aus dem jeweiligen Fanshop dazu. Drei- bis viermal pro Video weisen sowohl Logan als auch Jake auf ihre eigenen Modelinien hin. Während andere Youtuber sich beschweren, dass ihre Werbeeinnahmen zurückgehen, haben die Paul-Brüder also einen neuen Weg gefunden, ihre Reichweite auszunutzen. Als Reaktion auf den Aokigahara-Skandal und einige Wochen später auf die Tierquälerei mit der toten Ratte hat Youtube Logan erst von der Liste der bevorzugten Werbebotschafter gestrichen und ihn vor ein paar Tagen ganz aus dem Werbeprogramm geschmissen. Logan dürfte darüber müde gelächelt haben.

Auch Jake, der nach wie vor Werbung schalten darf, setzt weniger auf Fremdanzeigen in seinen Videos. Neben dem Umsatz mit seiner Modelinie kassiert er angeblich 20 Prozent der Einnahmen aller Team-10-Mitglieder. Für 64 Dollar verrät er in seiner jüngst gegründeten Online-Schule für Social-Media-Stars "Edfluencer" alle seine Tricks. Jakes Ziel: Er möchte der erste Social-Media-Milliardär werden.