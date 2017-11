21. November 2017, 19:01 Uhr Unihertz Jelly Dieses Mini-Smartphone will das perfekte Zweithandy sein









Das "Jelly" ist viermal kleiner als das neue iPhone und kostet nur einen Bruchteil. Es passt in jede Tasche, aber die Bedienung fällt auch ohne Wurstfinger schwer.

Von Mirjam Hauck

Klein, kraftvoll, süß: So beschreibt der chinesische Hersteller Unihertz sein "Jelly", das kleinste 4G-Smartphone der Welt. Und es ist tatsächlich winzig. Mit seinen Maßen von 92,4 mal 43 mal 13 Millimetern und einem Display von gerade 2,45 Zoll mit 240 mal 432 Pixel passt es ungefähr viermal in eines der aktuellen Riesenhandys wie das iPhone X oder das Samsung Galaxy S8 plus. Mit Android 7.0 (Nougat), zwei GB Arbeitsspeicher, 16 GB internem Speicher und zwei SIM-Karten- und einem SD-Speicherkarten-Slot ist es auch ganz gut ausgestattet.

Allerdings will das Jelly kein Ersatz für ein normal großes Smartphone sein. Es will ein Zweithandy sein, wenn das Ersthandy zu Hause bleiben soll. Weil es zu groß ist und man es nicht verlieren will (in der Bar) oder es nicht kaputt gehen soll (beim Bergsteigen oder Mountainbiken). Oder es soll gleich beim Joggen ein Fitnessarmband ersetzen. Dafür gibt es vom Hersteller das passende Armband als Zubehör auf der Website.

1,7 Millionen US-Dollar per Crowdfunding

Finanziert wurde das Jelly per Crowdfunding. Die Macher haben über Kickstarter und Indiegogo stolze 1,7 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mittlerweile gibt es das Mini-Handy auch bei Amazon zu kaufen. Es kostet um die 110 Euro. Dafür bekommt man ein gut verarbeitetes Gerät in weißem, schwarzen oder hellblauem Plastik.

Leider lässt sich das Jelly relativ schwer öffnen. Und die Bedienung über den kleinen Touchscreen ist auch ohne Wurstfinger eher schwierig. Man befürchtet immer danebenzudrücken, vielleicht reagieren die Apps deshalb nicht sofort. Und Whatsapps oder SMS schreiben ohne ständige Vertipper ist kaum möglich. Auch Surfen macht wenig Spaß: Mobile Websites sind jetzt nicht unbedingt für diese Größe optimiert. Und die Selfies und Fotos, die die Zwei- und Acht-Megapixel-Kameras auf der Vorder- und Rückseite schießen, sind oft zu hell und verwaschen.

Aber wer beim Joggen einfach Musik hören will, dank Bluetooth geht das auch mit kabellosen Kopfhörern, oder nicht mit verbeulter Hosentasche abends in die Bar will, der kann sich eine Anschaffung überlegen. Und wenn man das Jelly dann doch nicht braucht, kann man es dem Kind in ein Adventskalendertütchen packen. Dort passt es neben Flummi und Mini-Schokolade ganz gut rein.