13. April 2017, 05:49 Uhr "The Sexy Brutale" im Test Und täglich grüßt der Meuchelmörder

Dämmerlicht fällt in die Kapelle des Kasinos "The Sexy Brutale". Hier wird nachmittags ein Mord geschehen.









Feedback

Anzeige

Eigentlich ist das Puzzle-Game "The Sexy Brutale" rasch durchgespielt. Doch um alle Morde und Geheimnisse in der Villa aufzuklären, muss der Spieler in die Endlosschleife. Der Spieletest.

Von Caspar von Au

Angespielt, nicht durchgespielt: Unsere Games-Kurzkritik "Screenshot" beantwortet Fragen zu den neuesten Computer- und Videospielen auf allen gängigen Plattformen. Und gibt einen ersten Eindruck, worauf Sie sich bei einem neuen Spiel freuen können - und wann Sie lieber noch skeptisch sein sollten.

Worum geht es in "The Sexy Brutale"?

Es ist Samstag, der Tag des großen Maskenballs. "Der Marquis" lädt seine Freunde jedes Jahr in seine Kasino-Villa mit dem klangvollen Namen "The Sexy Brutale" ein. Neun Gäste sind gekommen, sie alle haben sich verkleidet und tragen Masken. Doch das Fest wird schnell zum Albtraum: Vom Gastgeber fehlt jede Spur und das Personal des Kasinos bringt die Gäste nacheinander alle um. Hinzu kommt, dass sich der Tag des Maskenballs in Endlosschleife wiederholt - und mit ihm die Morde.

Informationen zum Spiel "The Sexy Brutale" ist am 11. April 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox erschienen.

Die Netto-Spielzeit in "The Sexy Brutale" beträgt neun Minuten, zwischen 12 Uhr mittags und Mitternacht. Immer wieder ereignen sich die neun Morde auf dieselbe grausame Weise, jeder Handgriff, jeder Schritt wiederholt sich. Brutto braucht der Spieler deshalb mehrere Stunden und etliche Wiederholungen, um das Rätsel um die Kasino-Villa zu lösen.

Anzeige

Der Spieler steuert Lafcadio Boone, einen Geistlichen mit weißen Haaren, der aus unbekannten Gründen als einziger von der Mordserie verschont bleibt. Lafcadio versucht also, die Verbechen aufzuklären und zu verhindern. Das tut er auch, um selbst aus der Zeitschleife zu entkommen. "The Sexy Brutale" ist ein düsteres Puzzlespiel. Zunächst muss der Spieler herausfinden, welcher Gast wie, wo und wann gestorben ist. Erst dann lässt sich eine Lösung finden, um den Tod der Person zu verhindern und herauszufinden, warum die Bediensteten des Marquis alle umbringen. Um nicht doch noch selber zu sterben, darf Lafcadio weder von dem Personal noch von den zu Rettenden erwischt werden - sonst wird er ein Opfer ihrer tödlichen Masken.

Was sieht vielversprechend aus?

Seine Maske hilft Lafcadio. Sie hat eine magische Fähigkeit: Niemand kann ihn durch die Villa verfolgen. Die Kehrseite ist, dass Lafcadio kein Zimmer betreten kann, solange sich eine andere Person mit Maske darin befindet - sonst wird er sofort entdeckt. Auch die Masken der anderen Gäste verleihen diesen Zauberkräfte. Lafcadio kann sie sich im Laufe des Spiels aneignen, wenn er eine der Figuren rettet.

Das Spielsystem von "The Sexy Brutale" ist ausgeklügelt und originell: Lafcadios wertvollstes Hilfsmittel ist seine Taschenuhr, von der er ablesen kann, was gerade in anderen Teilen des Hauses passiert. Mal hilft es, die Zeit mithilfe der Uhr vorzuspulen, mal muss sie zurück auf 12 Uhr mittags gedreht werden. Die Idee, statt einer riesigen offenen Spielewelt und schier unendlichen Möglichkeiten die Handlung auf wenige, sich in der Dauerschleife wiederholende Minuten zu begrenzen, ist pfiffig und geht auf.

Trotz der Wiederholungen hält das Spiel die Spannung stets aufrecht. Dafür braucht es keine komplizierte Steuerung, "Sexy Brutale" kommt mit wenigen Tastenbefehlen und, am Computer, mit viel Point-and-Click aus. Das Spielprinzip würde wohl auch auf mobilen Endgeräten gut funktionieren.