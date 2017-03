23. März 2017, 05:54 Uhr "Styx: Shards of Darkness" im Test Kraxeln, schleichen, dumme Witze reißen

"To infinity and beyond", ruft der Goblin Styx, wenn er das erste Mal an einem Seil hinuntergleitet. Nur eine von in der Summe viel zu vielen Anspielungen (in diesem Fall auf Toy Story ) in "Styx: Shards of Darkness"









Feedback

Anzeige

"Styx: Shards of Darkness" ist ein großartiges Videospiel für alle, die Dinge gern heimlich erledigen. Der Goblin, der die Hauptrolle spielt, könnte aber einfach mal die Klappe halten.

Spieletest von Caspar von Au

Ein Schatten huscht durch die Gasse. Ein gelbes Augenpaar leuchtet kurz auf, dann ist es wieder dunkel. Sekunden später öffnet sich wie von Geisterhand eine Tür. Styx ist am Ziel, vor ihm auf dem Tisch steht die Schatulle mit dem Sold der Wache. Mit einem höhnischen Grinsen lässt er die Beute in seinem Umhang verschwinden.

Styx ist ein Goblin: etwa so groß wie ein fünfjähriges Kind, grüne Haut, lange spitze Ohren, bernsteinfarbene Augen. Und er ist der Protagonist des Games "Styx: Shards of Darkness". Ziel des Spiels: Gold von Menschen stehlen, Dunkelelfen ausspionieren und magische Quarzkristalle finden - möglichst ohne dabei erwischt zu werden. Glücklicherweise ist Styx ein äußerst geschickter Meisterdieb und Assassin. Schon ein wenig Halbdunkel reicht ihm aus, um sich ungesehen an den meisten Gegnern vorbeizuschleichen.

Zudem beherrscht der Goblin magische Tricks: Er kann sich unsichtbar machen, mit seiner Spucke Trinkwasser vergiften, einen Klon seiner selbst erzeugen und steuern. Und er kann mit seinem Zauberblick erkennen, in welche Richtung feindliche Soldaten schauen; also, wo er besser nicht entlang schleichen sollte, um keinen Alarm auszulösen.

In der Welt von Styx sind Goblins alles andere als willkommen. Alle Nicht-Goblins sprechen nur von der "Grünen Plage". Die Menschen haben extra eine Militäreinheit gegründet: die Goblin-Schlächter. Die Dunkelelfen sperren die Grünhäuter ein und foltern sie. Die Zwerge riechen Goblins schon auf große Entfernung und machen für ein wenig Kopfgeld Jagd auf sie. Und dann sind da noch die mutierten Küchenschaben in Hundegröße, die zwar nichts sehen, Styx aber hören, wenn er sich zu schnell bewegt. Der Goblin hat eigentlich nur Feinde. Er überlebt, weil er der einzige seiner Art ist, der sprechen kann und über ein wenig Grips (und Zaubertricks) verfügt.

Anzeige

Das beste sind die vielen unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten

Wie in vergleichbaren Schleichspielen wie "Thief" oder "Dishonored" bewegt sich der Spieler nicht in einer offenen Welt, sondern reist für jeden Auftrag zu in sich geschlossenen Schauplätzen. Die Level in "Styx: Shards of Darkness" gleichen jedoch Hochseilgärten. Es gibt viele unterschiedliche Wege und Methoden, um das Ziel zu erreichen. Mal ist zwischen zwei Häusern ein Seil gespannt, an dem Styx sich entlanghangeln kann; mal befindet sich neben dem bewachten Eingang ein Loch, durch das er gerade so hindurchpasst. An Fels- und Häuserwänden sind Griffe befestigt, wie es sie in Kletterhallen gibt, nur sind sie nicht quietschbunt, die düstere Fantasy-Atmosphäre des Spiels soll ja erhalten bleiben.

Das Tolle an "Styx: Shards of Darkness" ist, dass es zahlreiche Lösungsmöglichkeiten und Wege durch die Level gibt. Menschen, Dunkelelfen, Zwerge und mutierte Küchenschaben haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, so dass der Spieler seine Strategie individuell anpassen muss, um unentdeckt zu bleiben. Zwerge zum Beispiel wittern Styx, auch ohne ihn zu sehen. Der Spieler muss also einen großen Bogen um sie machen, während Styx sich an Dunkelelfen auch mal unmittelbar vorbeipressen kann. Es hilft, die Patrouillepfade der Feinde zu studieren. Mal kann Styx ein Getränk vergiften, mal einen Gegner mit einem Klon oder einem geworfenen Tonkrug ablenken. Der direkte Kampf macht eigentlich nie Sinn, da der Goblin in ihm meist sehr schnell stirbt.