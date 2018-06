7. Juni 2018, 23:50 Uhr Private Posts veröffentlicht Facebook räumt neue Datenpanne ein

Erneut in Erklärungsnot: Das soziale Netzwerk Facebook

Das soziale Netzwerk meldet nach dem Cambridge-Analytica-Skandal den nächsten Zwischenfall. Private Nachrichten von 14 Millionen Nutzern wurden über mehrere Tage öffentlich.

Facebook hat sich zu einer neuen Datenschutzpanne bekannt. Ein Softwarefehler habe im Mai dazu geführt, dass Einträge von 14 Millionen Nutzern, die auf "privat" gestellt waren, über mehrere Tage hinweg öffentlich gepostet wurden, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die Art der Veröffentlichung sei automatisch "öffentlich" gewesen, auch wenn die User vorher die Voreinstellung "nur an Freunde" oder privat gewählt hätten. Das Problem sei behoben worden, so Facebook.

Facebooks Datenschutzchefin Erin Egan erklärte, frühere Einträge seien von dem Fehler nicht betroffen gewesen. Das soziale Netzwerk werde betroffene Nutzer darauf hinweisen, die entsprechenden Posts zu überprüfen. Zuletzt gab es Aufruhr darüber, dass Facebook nach eigenen Angaben "kontrolliert" Nutzerdaten mit chinesischen Firmen teilte, darunter der Mobilgerätehersteller Huawei.

Für Facebook, das nach dem Cambridge-Analytica-Skandal ohnehin schon massiv unter Druck bei Datenschutz und Privatsphäre steht, kommt die Panne zur Unzeit.