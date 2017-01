4. Januar 2017, 12:19 Uhr MV 88 iPhone-Mikrofon von Shure - braucht man das?

Kleines Mikro, großer Sound: Auf iPhones aufgesteckt, nehmen Handys damit in hoher Klangqualität auf.









Smartphones machen ja tolle Videos, aber die Klangqualität hält nicht immer mit. Das will der bekannte US-amerikanische Hersteller Shure ändern.

Von Helmut Martin-Jung

Schon erstaunlich, wie gut Videos sind, die heute mit einem besseren Smartphone gemacht werden können. Bis auf die Tonqualität. Wird es im Konzert richtig laut, kommt es zu hässlichen Verzerrungen. Und Einstellmöglichkeiten für die Aussteuerung sucht man auf den kleinen Geräten meist vergeblich. Diese Lücke versucht der renommierte US-Hersteller Shure zu schließen.

Die Firma, unter Musikern für Mikros bekannt, bietet ein Aufsteckmikrofon für Apple-Geräte. Das MV88 kommt mit einem Anschluss für Apples Lightning-Buchse, daher funktioniert es auch nur mit Apple-Mobilgeräten ab dem iPhone 5. Das Mikro steckt in einem solide wirkenden Metallgehäuse und sitzt ausreichend fest im Lightning-Anschluss. Über ein Gelenk lässt es sich um 90 Grad schwenken und kann damit gut ausgerichtet werden.

Das MV88 ist ein sogenanntes Kondensator-Mikrofon. Weil bei dieser Technik die Membran sehr leicht ist, reagiert diese sehr präzise, was sich vor allem in brillanten Höhen bemerkbar macht. Den Strom, den diese Mikros immer brauchen, holt es sich vom Handy. Über eine kostenlose App können verschiedene Parameter beeinflusst werden, darunter so wichtige wie die Richtcharakteristik (eher breit oder eher enger ausgerichtet) und vor allem der Aufnahmepegel. Das verhindert Verzerrungen und das Hin- und Herpumpen zwischen lauten und leisen Stellen. Die App bietet darüber hinaus noch einige weitere Einstellungen, darunter auch einen kleinen Equalizer, mit dem sich die Aufnahme verschiedener Frequenzbereiche einstellen lässt.

Die Aufnahme wird über den unübersehbaren roten Knopf in der Mitte des App-Bildschirms gestartet. Drückt man auf Stop, wird die Aufnahme unterbrochen. Erst ein Klick auf Speichern sichert die Aufnahme, der man bei dieser Gelegenheit auch einen Namen geben kann.

Die wichtigste Frage ist natürlich, wie die Aufnahmen mit dem nur einen halben Finger großen Mikro klingen. Nun, Shure gibt sich keine Blöße. Für etwa 160 Euro kann man sein Apple-Handy damit in einen mobilen Audio-Recorder verwandeln, der fast keine Wünsche mehr offen lässt. Die App ist kein Wunder an Designkunst, tut aber, was sie soll. Für ihre Schwächen entschädigt die gute Klangqualität.