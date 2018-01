2. Januar 2018, 11:35 Uhr Leserdiskussion Begrüßen Sie strengere Gesetze in den Sozialen Netzwerken?









Ab dem 1.1.18 tritt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) in Kraft: Facebook und Co. sind nun dazu verpflichtet, strafbare Inhalte so schnell es geht zu entfernen. Das Gesetz zählt zu den umstrittensten Vorhaben der Großen Koalition: Kritiker sehen die Meinungsfreiheit in Gefahr.

