28. Juni 2018, 17:01 Uhr Künstlicher Humor "Ein Computer kann nicht von sich aus lachen"

Wie Menschen und Computer in Zukunft miteinander umgehen, ist eine der großen Fragen der Gegenwart. Ob Humor die Sache einfacher macht? Bob Mankoff (links) und Jamie Brew sind davon überzeugt.

Bob Mankoff war zwanzig Jahre lang Cartoon-Chef beim Magazin "The New Yorker". Zusammen mit dem Programmierer und Comedian Jamie Brew will er künstlicher Intelligenz Humor beibringen. Sollte der Spaß gelingen, wird es ernst.

Interview von Till Krause, SZ-Magazin

SZ-Magazin: Lassen Sie uns dieses Interview mit einem Witz beginnen.

Bob Mankoff: Nur zu.

Was ist ein anderes Wort für einen seltsamen Marktplatz?

Jamie Brew: Oh je.

Ein Bizarr-Basar.

Mankoff: Extrem unlustig. Ich kenne den Gag. Den hat sich ein Computer ausgedacht, oder?

Er stammt aus dem Project JAPE aus den Neunzigerjahren, für das Wissenschaftler ein Programm geschrieben hatten, das automatisch Witze generiert - ein Prototyp für Humor von Computern.

Brew: Aber niemand hat gelacht. Also ist es kein Witz. ...