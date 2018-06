Cyberpunk 2077

Im Jahr 2077 gilt Night City als die schlimmste Stadt der USA. Nirgendwo leben mehr Menschen in Armut, sie überfallen einander und prügeln sich zu Tode. Wobei Menschen womöglich der falsche Ausdruck ist: Die Personen im Trailer von "Cyberpunk 2077" sind Cyborgs - halb Mensch, halb Maschine. CD Projekt Red, das Entwicklerteam hinter der erfolgreichen "The Witcher"-Reihe, hatte das Spiel ursprünglich im Februar 2012 angekündigt. Nun, im Rahmen der E3-Präsentation von Microsoft, waren erstmals Spielszenen zu sehen. Cyberpunk 2077 wird ein düsteres Rollenspiel, inspiriert vom Cyberpunk-Universum, das Gamedesigner Mike Pondsmith in den Achtzigern entworfen hat.

Den Trailer zu "Cyberpunk 2077" können Sie hier anschauen.