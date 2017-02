19. Februar 2017, 11:02 Uhr "For Honor" im Test Haudrauf-Action für Spieler mit Gefühl

Ritter gegen Samurai? So sehr sich "For Honor" um realistische Kampfmechanik bemüht, so billig ist die Haudrauf-Geschichte.









Im Action-Nahkampf-Spiel "For Honor" kämpfen Wikinger, Ritter und Samurai miteinander.

Die Kampfmechanik, zentrales Element von Schwertkampf-Spielen, ist knifflig, aber geglückt.

Der Online-Mehrspielerkampf macht Spaß, die Einzelspielerkampagne dagegen ist weniger gelungen.

Spieletest von Caspar von Au

Der Ritter setzt mit seinem Langschwert zum Todesstoß an. Unter ihm liegt eine Samurai-Kriegerin, ihre blaue Rüstung ist blutdurchtränkt. Er rammt sein Schwert durch ihr Herz, im nächsten Moment springt ein ebenfalls blau gekleideter Wikinger mit zwei Äxten in den Händen auf ihn zu. Wikinger gegen Ritter gegen Samurai - wer denkt sich so etwas aus? Wäre "For Honor" ein Film, lägen Vergleiche mit Supertrash wie Sharknado oder Zombiber nahe.

Trash ist "For Honor" allerdings sicher nicht, trotz der etwas billigen Haudrauf-Prämisse. Es ist ein durchaus anspruchsvolles Schwertkampf-Spiel, in dessen Online-Mehrspielerschlachten neben Geschick im Duell auch kluge Taktik und genaue Absprachen zum Sieg verhelfen. Ganz egal, ob der Spieler lieber Axt, Schwert oder Morgenstern schwingt.

In "For Honor" triumphiert der Spieler, der seinen Gegner analysiert, der bedächtig auf den Angriff wartet, pariert und dann zum Gegenschlag ausholt. Die Entwickler von Ubisoft wollen mit dem Spiel ein Problem lösen, für das bisher noch keiner in der Games-Industrie eine wirklich befriedigende Lösung gefunden hat: eine funktionierende Spielmechanik für das schweißtreibende Hauen und Stechen mit schweren stählernen Waffen.

Wer als Kind mit Stöcken gekämpft hat, kapiert das Prinzip sofort

Das ist den Entwicklern zumindest größtenteils gut gelungen. Die Kampfmechanik wirkt zwar erst einmal recht simpel: Jeder Held kann aus drei Richtungen (rechts, links und oben) zuschlagen und sich gegen Angriffe aus diesen drei Richtungen verteidigen; durch Mausbewegungen oder den rechten Stick von Gamepads kann der Spieler zwischen den drei Richtungen wechseln. Aber gerade zu Beginn ist das Timing nur schwierig zu meistern.

Häufig stehen sich die Spieler im direkten Duell gegenüber, umkreisen und belauern sich gegenseitig. Holt der gegnerische Ritter mit dem Schwert von links aus, kann der Spieler den Schlag mit einer einfachen Bewegung nach links parieren. Das Kampfsystem fühlt sich auch aus der Third-Person-Perspektive intuitiv richtig an. Wer als Kind mit Stöcken gegeneinander gekämpft hat, kapiert das sofort. Die Steuerung ist dagegen weniger intuitiv und ein bisschen fummelig, wenn es im Gefecht hektisch wird.

Der Spieler kann zwischen zwölf Helden wählen, in jeder Fraktion - Wikinger, Ritter, Samurai - gibt es vier. Jeder der Helden führt eine andere Waffe, mit der unterschiedliche Fähigkeiten, Stärken und Schwächen verknüpft sind. Die "Eroberer" sind schwer gepanzerte Ritter, mit Schild und Streitflegel bewaffnet. Sie können besonders viel einstecken und Gegner mit ihrem Schild umstoßen. Die Waffe der "Kensei" ist langes Katana, das sie mit beiden Händen halten. Die Samurai haben mit ihrem Schwert eine hohe Reichweite, sie tragen eine rote Maske, die ihr Gesicht verdeckt. "Berserker" sind Wikinger, die mit zwei Äxten kämpfen. Ihre Stärke liegt in ihren flinken Angriffen, dafür können sie sich nicht so gut verteidigen.

Problematisch wird es, wenn der Spieler alleine gegen zwei kämpft

Dazu kann der Spieler bei jedem Angriff entscheiden, ob er lieber schwerer und langsamer oder leichter und schneller zuhauen möchte. Jeder Held in "For Honor" kann außerdem leichte und schwere Angriffe aneinander ketten, die im Erfolgsfall dem Gegner zum Beispiel zusätzlichen Schaden hinzufügen. Angriffskombinationen, Parieren, Spezialangriffe mit Ausfallschritt, Ausweichen - das alles bietet viele taktische Möglichkeiten, die es zu erlernen gilt und gute von mäßigen Kämpfern unterscheidet. So wird aus der simplen Mechanik ein anspruchsvolles Duell: Der Gegner muss zwar mit seinem Controller meist das Gleiche tun, aber unter ständig wechselnden Voraussetzungen. Dass es weniger auf Glück ankommt, sondern auf geschickte Finger und gutes Lesen seines Gegenübers, macht das Spiel auch für die E-Sport-Szene beobachtenswert. Die verschiedenen Kämpfer sind aber nicht so unterschiedlich, dass der eine oder der andere einen unfairen Vorteil hat.

Es sei denn, der Spieler findet sich in einer Überzahl- oder Unterzahlsituation (was im Spiel ziemlich häufig vorkommt). Zwar gibt "For Honor" dem zahlenmäßig Unterlegenen dann ein paar kleine Hilfestellungen. Aber in den meisten Fällen ist ein Spiel verloren, sobald das Team in Unterzahl gerät. Das wiederum führt dazu, dass Spieler davonrennen statt zu kämpfen - "For Honor" wird zum Fangspiel.