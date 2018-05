2. Mai 2018, 20:43 Uhr Datenskandal Cambridge Analytica reicht Insolvenz ein

Die Firma stand im Mittelpunkt des Datenskandals um Facebook. Auch die britische Dachgesellschaft SCL Group stellt einer Presseverlautbarung zufolge den Betrieb ein.

Cambridge Analytica, die Firma im Mittelpunkt des aktuellen Datenskandals um Facebook, soll geschlossen werden. Auch die britische Dachgesellschaft SCL Group mache dicht, sagte SCL-Gründer Nigel Oakes dem Wall Street Journal.

Auslöser sei, dass die Firma Kunden verloren habe. Zugleich seien die Anwaltskosten im Zuge der Ermittlungen zum Datenskandal in die Höhe gegangen, berichtete die Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen. In einer Pressemitteilung gab die Firma zudem bekannt, die Ergebnisse einer unabhängigen Untersuchung hinsichtlich der Anschuldigungen rund um den Datenskandal zeitnah zu veröffentlichen.

In der Mitteilung heißt es wie folgt: "In den vergangenen Monaten war Cambridge Analytica das Subjekt zahlreicher unbegründeter Anschuldigungen und trotz der Bemühungen zur Richtigstellung wurde das Unternehmen verunglimpft für Aktivitäten, die nicht nur legal sind, sondern auch weithin als Standards in der Online-Werbung im politischen und wirtschaftlichen Bereich gelten." Die Firmenchefs betonen ihr "standhaftes Zutrauen, dass die Beschäftigten ethisch und rechtmäßig gehandelt haben".

Die Firma sieht sich selber offenbar als Opfer einer unausgewogenen Berichterstattung durch die Medien: "Obwohl diese Entscheidung extrem schmerzhaft für die Führung von Cambridge Analytica war, erkennt sie an, dass es für die engagierten Angestellten umso schwerer ist, die heute erfahren haben, dass sie ihre Jobs als Resultat unfairer Medien-Berichterstattung verlieren werden."

Cambridge Analytica hatte von einem Cambridge-Professor Daten von Millionen Facebook-Nutzern erhalten, die er über eine Umfragen-App gesammelt hatte. Dabei hatten nur einige hunderttausend Nutzer an der Umfrage teilgenommen. Der Rest waren einige Informationen über ihre Facebook-Freunde, zu denen die App nach damaliger Funktionsweise des Online-Netzwerks auch Zugang hatte.

Facebook machte diese Schnittstellen bereits 2014 dicht und betont, dass die Weitergabe der Daten durch den Professor ein "Vertrauensbruch" gewesen sei. Dennoch stürzte der Fall auch Facebook in eine Krise. Cambridge Analytica beurlaubte im Zuge des Skandals Firmenchef Alexander Nix. Die Firma hatte auch für das Wahlkampfteam von Donald Trump gearbeitet.