14. Januar 2018, 18:48 Uhr E-Sport Mit diesem Team will Schalke 04 Weltmeister werden









Feedback

Der Verein baut eine neue Profi-Abteilung auf - im Computerspiel "League of Legends". Für den Erfolg arbeiten die E-Sportler genauso hart wie Schalkes Fußballer.

Von Philipp Bovermann

In der dritten Runde des Relegations-Matches muss es den "Ninjas in Pyjamas" gedämmert haben, dass sie den Abstieg wohl nicht mehr verhindern können. Schalke 04 war einfach zu stark. Die fünf Jungs des Gelsenkirchener Teams überrannten die Festung von "NiP", töteten deren "Minions", zerstörten die Verteidigungstürme und schließlich das Hauptgebäude, den "Nexus", womit die Sache entschieden war: In der kommenden Saison spielt Schalke um die Qualifikation zur Weltmeisterschaft - im Computerspiel "League of Legends" (LoL).

Arne Benninghof, CEO des Medien-Unternehmens MTGx, hat sich letztes Jahr mit der Bemerkung verewigt, LoL sei "wie Schach auf Crack". Vor Beginn einer Partie wählen die Spieler für sich eine von zahlreichen Spielfiguren ("Champions"), die unterschiedliche magische Spezialfähigkeiten mitbringen. Diese gilt es, möglichst geschickt miteinander zu kombinieren. Beide Seiten verfügen außerdem über computergesteuerte Fußsoldaten ("Minions"), sozusagen das Pendant zu den Bauern im Schach. Gezogen wird nicht rundenweise, sondern von allen Spielern gleichzeitig, in Echtzeit. Je schneller, desto besser.

Die meisten Profikarrieren enden daher mit Mitte zwanzig schon wieder. Denn wer auf die dreißig zugeht, ist nicht mehr fix genug. Laut einer Untersuchung der Sporthochschule Köln führen E-Sportler über 400 asynchrone Bewegungen pro Minute aus, über sechs pro Sekunde, und fällen Entscheidungen innerhalb des sehr komplexen Spielgeschehens.

Für das ungeübte Auge sieht ein Gefecht während eines Profi-Matches in LoL daher aus wie der Nachthimmel an Sylvester: Die Figuren verkeilen sich ineinander, klopfen mit Nahkampfwaffen aufeinander ein, Zaubersprüche werden gezündet, taktische Vorteile innerhalb von Sekundenbruchteilen errungen oder aus der Hand gegeben. Nach wenigen Augenblicken ist schon wieder alles vorbei. Die Teams formieren sich neu, verstreuen sich über das Spielfeld - bis wieder alles ganz schnell geht.

Etliche Bundesligavereine investieren in E-Sport-Teams

Schalke 04, ja, genau: der Verein aus Gelsenkirchen, schafft Fakten in der Diskussion darüber, ob E-Sport eigentlich richtiger Sport ist. Der Verein hat eine eigene Abteilung eingerichtet. Und er ist nicht der einzige. Denn jeder dritte Bundesbürger zwischen 14 und 35 Jahren spielt laut einer Studie der Beratungsgesellschaft PriceWaterhouseCoopers inzwischen wettkampfmäßig Computerspiele. Die Bolzplätze der Zukunft sind virtuelle, sie liegen im Internet.

Deshalb wollen auch die großen Fußballclubs dorthin, neben RB Leipzig, dem VfB Stuttgart, dem VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und Hertha BSC Berlin auch einige Zweitligavereine. Diese Teams spielen "FIFA", eine Fußballsimulation, weil das relativ nah an deren Kerngeschäft dran ist. Nur Schalke 04 ist verrückt genug, daneben auch für das eher nerdige LoL eine eigene Mannschaft zu unterhalten.

Kurz vor Weihnachten wurde der Kader für die kommende Saison vorgestellt, in der Veltins Arena "auf Schalke", wie man hier sagt, vor Anpfiff des DFB-Pokal Spiels gegen Köln. Fünf junge Männer aus allen Teilen Europas standen da auf dem Rasen, artig in Reih und Glied und mit den Händen hinter dem Rücken, wie junge Matrosen beim Appell oder Fußballspieler beim Anhören der Nationalhymne, schmächtig, in den dicken Daunenjacken in königsblauer Vereinsfarbe gekleidet. Sagen sollten sie bei diesem Termin nichts, dafür waren sie dann doch ein bisschen zu eingeschüchtert von der großen Kulisse. Dabei sind in den virtuellen Arenen, in denen sie sonst spielen, ein paar Zehntausend Zuschauer eigentlich ein Witz.

In Asien sind Computerspieler Popstars

Denn wenn alles glatt läuft und die Qualifikation zur Weltmeisterschaft gelingt, werden die Jungs bald ganz andere Zuschauerzahlen haben. Schon das nur europaweit interessante Relegations-Match gegen die "Ninjas in Pyjama" sahen etwa Hunderttausend Menschen. Allein in China gibt es mehr als Hundert Millionen E-Sport-Fans. Asien ist die Wiege der Games-Popkultur.

Südkoreanische E-Sportler werden wie Rockstars verehrt, Feuerwerk zündet, wenn sie die Bühne betreten, Mädchen kreischen, verkleiden sich als Elfenkriegerinnen, die Jungs kommen als Ritter oder Roboter, am Ende des Tages geht jemand mit Millionenbeträgen an Siegprämie nach Hause und kauft sich davon einen Lamborghini.

Die Weltmeisterschaft im Computerspiel „League of Legends“ – hier das Finale 2015 in Berlin – ist das Ziel der E-Sportler von Schalke 04. (Foto: Paul Zinken/dpa)

Danach sieht es in der winterlichen Kälte "auf Schalke" noch nicht ganz aus. Die Jungs sind gerade beim Training. Vor dem Fenster liegt dichter Nebel und schirmt den gewaltigen Betonbau gegen die Außenwelt ab. Die fünf Spieler sitzen in einer Reihe vor ihren Bildschirmen, geben sich mit ruhiger Stimme eigene und gegnerische Bewegungen per Headset durch und traktieren wie wild ihre Computermäuse.

Der Trainerstab verfolgt das alles, der 27-jährige Chef-Coach protokolliert und wacht wie ein Drachen, dass man sich den Sportlern nicht nähert und sie eventuell ablenkt. Für dieses Trainingslager hat der Verein eine Loge in der Arena reserviert. Die Jungs sitzen in ergonomisch optimierten "Gaming-Stühlen" mit dem Vereinslogo drauf. Einer hat sich die Schuhe ausgezogen.