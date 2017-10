25. Oktober 2017, 10:48 Uhr DT 240 Das kann der Studiokopfhörer von Beyerdynamic









Neben den teuren Pro-Modellen gibt es vom Akustikspezialisten Beyerdynamic nun auch einen günstigen Kopfhörer. Aber ist der auch gut?

Von Helmut Martin-Jung

Der Heilbronner Akustikspezialist Beyerdynamic hat in der Branche einen überaus guten Ruf. Seine Mikrofone werden weltweit eingesetzt und in vielen Tonstudios arbeiten die Ingenieure mit den als besonders klangneutral gerühmten Kopfhörern DT 770 pro oder DT 880 pro des Unternehmens. Die haben neben ihren guten akustischen Eigenschaften zudem den Vorteil, dass sie sich auch längere Zeit bequem tragen lassen. Einziger Nachteil: Ganz billig sind die in Deutschland überwiegend in Handarbeit gefertigten Hörer nicht. Dem will Beyerdynamic nun mit einem günstigeren Modell abhelfen anstatt das Feld der Konkurrenz zu überlassen. Kann das gutgehen?

Im Gegensatz zu den teureren Pro-Modellen ist der DT 240 pro kompakter gebaut, die Muscheln umschließen dennoch die Ohren. Der Kopfhörer sitzt sicher und trotz der kompakten Bauform sehr bequem - die Heilbronner wissen eben aus langer Erfahrung, wie man das macht. Das mitgelieferte Kabel, das einen robusten Eindruck macht, lässt sich links oder rechts anschließen, ein kleines, aber sehr nettes Detail. Dank seiner niedrigen Impedanz von 34 Ohm liefern die Hörer auch an Smartphones etc. viel Druck.

Anders als seine großen Brüder wird der 240er in China gefertigt - sonst ließe sich der Preis (Empfehlung: 99 Euro) nicht halten. Auch die Gabeln, an denen die Ohrmuscheln befestigt sind, sind aus Kunststoff, nicht aus Metall wie bei den teureren Modellen. Außer dem Kabel sind bloß noch ein Adapter von 3,5 auf 6,3-Millimeter-Klinke in der Packung sowie ein nicht gepolsterter Stoffbeutel.

Die wie immer wichtigste Frage bei einem Kopfhörer aber ist natürlich: Wie klingt er? Wer ein elektronisch aufgepepptes Bassmonster erwartet, liegt hier natürlich falsch, tiefe Bässe kann der DT 240 pro aber trotzdem gut darstellen, die Raumzeichnung gelingt ihm ebenfalls gut. Wenn es im Vergleich zu den großen Brüdern etwas zu bemängeln gibt, dann wäre das vielleicht ein Hauch an Durchsichtigkeit, der dem Kleinen fehlt. Angesichts des Preises ist das jedoch leicht zu verschmerzen. Fazit: Eine gute Empfehlung für alle, die für wenig Geld in Musikproduktion, Film oder Podcast einsteigen wollen oder einen günstigen neutralen Kopfhörer suchen.