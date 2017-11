1. November 2017, 20:21 Uhr Doku-Reihe "Homo Digitalis" Wie smarte Dildos den Datenschutz sexy machen könnten









Die SZ präsentiert die Doku-Reihe "Homo Digitalis" von Bayerischem Rundfunk, Arte und ORF. In dieser Woche geht es um die Zukunft des Sex. Sehen Sie oben die Webisode und lesen Sie hier den Artikel zum Thema.

Von Nacktfotos auf dem Handy bis zu smartem Sexspielzeug. Die Digitalisierung hat längst unser Sexleben erreicht.

Oftmals sind die Geräte und Apps nicht sicher und machen es Hackern einfach, an sensible Daten zu gelangen.

Einige Sicherheitsforscher sehen darin auch eine Chance.

Von Caspar von Au

Bei modernen Dildos reicht es nicht mehr aus, wenn sie bloß vibrieren können. Smarte Sextoys lassen sich über eine App mit dem Handy steuern - auch über Tausende von Kilometern hinweg. Erotische Nachrichten verschicken viele selbstverständlich über Messenger. Die kanadische Sicherheitsforscherin Sarah Lewis findet das nur logisch: "Wir vernetzen uns heutzutage immer mehr, schaffen aber gleichzeitig mehr räumliche Distanz zwischen uns." Die Konsequenz sei, dass auch ein Teil unseres Sexlebens ins Digitale, in das Internet abwandere.

Schon 1975 prägte der amerikanische Web-Visionär und Philosoph Ted Nelson den Begriff "Teledildonics" - Dildos also, die aus der Entfernung bedient werden können. Seit einigen Jahren sind die vernetzten Dildos und anderes Sexspielzeug Realität. Auch dank ihnen boomt wohl die Sextoy-Industrie, weltweit setzt sie jährlich rund 15 Milliarden US-Dollar um, Tendenz steigend. Doch wie auch bei anderen Geräten, die zum Internet der Dinge zählen, werfen auch die Sexspielzeuge und die damit verbundenen Apps nicht selten Sicherheitsfragen auf:

Hacker könnten sensibelste Daten erbeuten

Der "Svakom Siime Eye", ein Dildo mit einer Kamera an seiner Spitze, offenbarte im Frühjahr 2017 eklatante Sicherheitslücken. Weil die Entwickler das Gerät nicht ordentlich verschlüsselten, ist es Hackern theoretisch möglich, per Wlan die Kontrolle über die Kamera zu übernehmen und live aus einer fremden Vagina zu streamen. Mehrere Butt Plugs der Firma Lovense können über Bluetooth von Hackern übernommen werden, wenn sie sich in der Nähe befinden. Der Sexspielzeug-Hersteller We-Vibe einigte sich Anfang des Jahres in einem Vergleich mit zwei Klägerinnen. Die Vorwürfe: Die App des Unternehmens würde sensible Daten, zum Beispiel die Temperatur der Dildos, Intensitätseinstellungen und die Häufigkeit der Nutzung in Echtzeit sammeln. Eine Sicherheitslücke in der Software ermöglichte es auch hier Hackern, zumindest in der Theorie, das Gerät zu übernehmen.

Die Sicherheitslücken betreffen die Geräte vieler Firmen. Das Problem: "Datenschutz und Sicherheit werden häufig erst im Nachhinein bedacht - oder gar nicht", sagt Lewis. Das gelte generell für Geräte im Internet der Dinge. "Von den Unternehmen wird Sicherheit als zusätzliche Ausgabe betrachtet und den Kunden fehlt das Bewusst sein dafür."

Ein gehacktes Auto kann einen tödlichen Unfall verursachen, gehacktes Sexspielzeug ist weniger für die Allgemeinheit gefährlich; dafür könnten sensibelste persönliche Daten gestohlen werden und im schlimmsten Fall zu Identitätsdiebstahl führen. Hacker könnten schlecht gesicherte Dildos aber auch umgekehrt als Einfallstor nutzen, um beispielsweise Malware erst auf dem Sexspielzeug und dann im Heimnetzwerk des Nutzers zu installieren. In den oben genannten Beispielen entdeckten Sicherheitsforscher die Schwachstellen, sie kontaktierten die betroffenen Unternehmen und weil diese nicht reagierten, veröffentlichten sie ihre Bedenken.

Die App "Nude" soll Sicherheit bieten, tut es aber nicht

Zu den Sicherheitsforschern, die sich regelmäßig der Sicherheit von digitalem Sex widmen, gehören neben Sarah Lewis das Unternehmen Pen Test Partners und das Projekt "Internet of Dongs" (dong steht auf Englisch umgangssprachlich für Penis). Vordergründig geht es vor allem darum das digitale und smarte Sexleben für Nutzer sicherer zu machen. Smarte Technologie soll einvernehmlicher werden, dafür kämpft die Sicherheitsforscherin Sarah Lewis. Sie will, dass Nutzer ihre Daten nur mit denjenigen teilen, mit denen sie sie auch teilen wollen. Die Kommunikation zwischen Endgeräten, in dem Fall also zwischen Sexspielzeug und Computer oder Smartphone, soll verschlüsselt und sicher erfolgen

Darüber hinaus sieht Lewis in diesem speziellen Feld der Sicherheitsforschung, "die ideale Möglichkeit, um bei den Nutzern ein Verständnis für Datenschutz zu entwickeln." Bei anderen Themen sollen Nutzer ihre Privatsphäre aufgeben - zugunsten der Sicherheit. Beim Thema Sex ist es dagegen "unstrittig", sagt Lewis. "Alle sind sich einig, dass das, was im Schlafzimmer passiert, dort bleiben soll."

Dass auf dem Smartphone gespeicherte Nacktfotos dort bleiben, wo sie bleiben sollen, verspricht auch eine neue App. "Nude", die es bislang nur für iPhones gibt, soll dank des Foto-Analyse-Tools CoreML automatisch erkennen, auf welchen Bildern nackte Personen abgebildet sind. Ein Algorithmus vergleicht die Bilder mit 30 Millionen Nackt-Fotos, die die Entwickler auf Pornoseiten wie Pornhub gesammelt haben. Nude sperrt die Fotos in einen virtuellen Tresor innerhalb der App, der mit einer vierstelligen PIN geöffnet werden kann, und löscht sie anschließend aus der Bibliothek und der iCloud. Die Entwickler sagen, man könne mit ihrer App auch Fotos von Passwörtern, Führerschein und anderen sensiblen Dokumenten schützen.`

Das Darknet als Lösung?

Doch Sicherheitsforscher raten von der App ab. Zwar würden auf Geräten mit iOS 11 keine Nacktfotos das Smartphone verlassen, sondern mit CoreML intern bearbeitet. Frühere iOS-Versionen nutzten aber eine externe Anwendung von Amazon. Dafür werden die privaten Fotos auf einen Server von Amazon hochgeladen. Dabei könnten private Fotos abgefangen werden, weil die Entwickler keine entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen hätten, kritisiert Sicherheitsforscher Cameron Banga. Weiterhin, so Banga, sende Nude, immer wenn die App genutzt wird, Daten an Tracking-Systeme von Google und Facebook, die einem bestimmten Gerät zugeordnet werden könnten. Im schlimmsten Fall erbeuten Diebe also nicht nur Nacktfotos, sondern können diese auch Personen zuordnen. Die Tracking-Daten erhebt Nude auf allen iOS-Versionen.

Für Lewis liegt die Lösung im Darknet, das häufig als digitaler Markt für Drogen, Kinderpornographie und Waffen verschrien ist. Doch auch die Kommunikation zwischen Endgeräten im Internet der Sexspielzeuge oder zwischen zwei Nutzern, die sich anonym Nacktbilder zuschicken wollen, ließe sich damit verschlüsseln. Lewis hat daher für ihren handelsüblichen smarten Vibrator ein Programm geschrieben, das sich das Darknet zu Nutze macht, um das Gerät aus der Ferne zu steuern. Über den Tor-Messenger Ricochet, der verschleiert, wer mit wem über was schreibt, werden die Befehle eingegeben.

Der Anwendungsfall ist zwar sehr speziell, könnte aber - auch hier - als Vorbild für jegliche smarten Geräte gelten. Lewis' Forderung: "Wir müssen Technologie entwickeln, die standardmäßig sicher ist und übertragene Daten verschlüsselt." Auf diese Weise könnten smarte Sexspielzeuge dazu beitragen, dass für das gesamte Internet der Dinge eine ernsthafte Sicherheitsdebatte geführt wird.