6. Juli 2017, 12:17 Uhr Diskussionskultur Online sind alle Polizisten









Von Scholls "Miss September"-Kommentar zum Streit über Flüchtlinge: Im Netz fahnden Hobby-Ermittler nach falschen Werten. Die digitale Gesellschaft ahmt den Boulevard nach - und seine Mechanismen von Schande und Scham.

Essay von Johannes Kuhn

Wir fertigen Screenshots von verbalen Unfällen oder rhetorischen Ausrutschern an, klappern die Sätze öffentlicher Personen nach Beweisen für Heuchelei ab und finden täglich Gründe, uns über jemanden aufzuregen. Als Sonderermittler verbringen wir einen erstaunlichen Teil unserer digitalen Zeit damit, nach den Fehlern der anderen zu fahnden.

"Wir", das sind all jene, die online über Politik, den Zustand der Welt, die Gesellschaft und ihre Werte diskutieren oder es zumindest versuchen. Doch aus dem hehren Vorsatz ist das ermüdende Ritual geworden, allzu oft digital den Finger zu heben, um Menschen, Aussagen und Verhältnisse als moralisch anstößig oder einfach nur dumm zu markieren.

Nun kann das Internet auch 2017 ein erhellender und freundlicher Ort sein. Was jedoch als Marktplatz der freien Meinungen gedacht war, gleicht inzwischen häufig einer Abteilung von Schutzpolizisten: stets auf der Lauer liegend und bereit, Unwissen oder - besser noch - Vorsatz nachzuweisen. Mehmet Scholl lässt einen Spruch über Cristiano Ronaldo ("Miss September") ab? Ist das Vergehen (Homophobie) identifiziert, folgen ritualisiert Entschuldigungs- und Entlassungsforderungen. Urteile über die Biografie des anderen (Scholl, der gescheiterte Trainer) gibt es obendrauf.

Solche Beispiele gibt es zuhauf. Prominente mögen es seit Erfindung des Boulevard-Journalismus gewohnt sein, Stürme der Bezichtigungen über sich ergehen zu lassen, unabhängig von objektiv relevanten Fehlleistungen. Doch Digitalisierung und Vernetzung haben dem Rest von uns nicht nur eine Stimme gegeben, sondern nun auch uns zu öffentlichen Personen gemacht, sobald wir diese Stimme erheben. Genau deshalb ist das Inquisitorische, das unsere Online-Debatten durchzieht, so fatal: Wortmeldungen werden oft mit einer Unerbittlichkeit analysiert, die weder Rücksicht auf Nuancen und Kontext nimmt, noch die notwendige Distanz zum Persönlichen wahrt. Die Schand- und Schammechanismen des Boulevards sind demokratisiert worden - genutzt von Menschen, die eigentlich über wichtige gesellschaftliche Themen reden wollten.

Irrational, das sind die anderen

Das ist inzwischen außerhalb der eigenen Meinungsgruppe kaum mehr möglich. Wer Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen anmahnt, ist in nationalistischen Kreisen schnell als "Gutmensch" identifiziert - und der ist aus dieser Sicht entgegen des Namens nicht gut, sondern bestenfalls naiv, schlimmstenfalls in voller Absicht unverantwortlich. Wer wiederum die "Ehe für alle" in Frage stellt, läuft Gefahr, von progressiver Seite der Homophobie überführt zu werden - selbst wenn er entlang des Grundgesetzes argumentiert oder einfach öffentlich über seine Position nachdenkt.

Selbstverständlich werden Vertreter beider Lager einwenden, die zwei Fälle seien völlig unterschiedlich - denn natürlich sind die Inquisitoren und Irrationalen immer auf der jeweils anderen Seite des Meinungsspektrums zu finden.

"Es reicht eigentlich schon zu sehen, wer dagegen ist, um dafür zu sein", hieß es jüngst in einer Online-Kolumne, die diesen Mechanismus unabsichtlich entlarvte. Denn längst zählt bei kontroversen Themen nicht mehr, was gesagt wird, sondern wer etwas sagt. Genauer: welcher Gruppe die Person zuzuordnen ist.

Keine Toleranz für Reibung

Die Meinungsfindung abzukürzen, ist menschlich. Die Frage ist allerdings, ob wir uns einen Gefallen tun, wenn wir Effizienz Erkenntnis vorziehen. Unsere Toleranz für Widerspruch hat offenbar nicht nur im Alltag abgenommen (Google Maps zeigt mir den Weg, Yelp das beste Restaurant, Tinder den Kurzzeit-Partner, Facebook den Geburtstag der Freunde), sondern auch, wenn wir uns mit der Welt an sich auseinandersetzen. Und nicht immer geht es dabei um legitimen Selbstschutz vor Beleidigungen und rhetorischer Eskalation.

"Ist Diskussion denn wirklich nur noch möglich, wenn wir alle übereinstimmen?", fragte deshalb jüngst leicht verzweifelt der New Yorker Moralpsychologe Jonathan Haidt. Er erkennt zwei große Probleme der gegenwärtigen Debattenkultur: Einerseits die vielen Möglichkeiten, Äußerungen aus dem Kontext zu reißen oder zu verfälschen, um ihre Urheber in eine bestimmte Ecke zu rücken - so sollte jüngst beispielsweise Margot Käßmann diskreditiert werden.

Zum Zweiten diagnostiziert er einen akuten Mangel an Nachsicht: Wir können die Aussagen und Intentionen unseres Gegenübers im besten Sinne interpretieren oder im schlechtesten - und diese Intention zu bewerten, ist nicht immer einfach. Online neigen wir im Falle von Andersdenkenden allerdings allzu oft dazu, die schlimmsten Absichten zu vermuten.