10. April 2018, 18:25 Uhr Demokratie in Island Wie sich Facebook in Wahlen einmischt

Mit einem "Geh wählen"-Knopf forderte der Konzern in Island Bürger zur Stimmabgabe auf - jedoch nicht alle. War es ein Experiment mit der Demokratie?

Von Hannes Grassegger, Reykjavík

Am Morgen des 28. Oktober 2017 machte eine Isländerin eine Entdeckung, die sie grundsätzlich an Wahlergebnissen zweifeln liess. Die Frau heisst Heiðdís Lilja Magnúsdóttir, und an jenem Tag, einem Samstag, entdeckte sie den Knopf. Heiðdís, eine Juristin, war zu Besuch bei ihrem Vater in Sauðárkrókur im Nordwesten Islands. Sauðárkrókur hat 2567 Einwohner, eine Molkerei und einen Fischereihafen. Es ist die Hauptstadt des zähen Islandpferdes.

Es war der Tag der Parlamentswahl, gegen elf Uhr, die Sonne war eben aufgegangen, als Heiðdís ...