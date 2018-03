20. März 2018, 05:23 Uhr Medizinstudium Mit dem Skalpell durch die Karrierepläne

Bei der Vergabe der Medizinstudienplätze kam bisher jeder dran - wenn er nur lang genug wartete. Für Menschen wie Marc Freier könnte diese Strategie nun zur Tragödie werden.

Von Larissa Holzki

Die Nadel muss sitzen, wenn der Chefarzt die Hand aufhält. In Gummihandschuhen greift Marc Freier durch den Scherengriff des Nadelhalters, spannt die Nadel in dessen Spitze. Ein prüfender Blick, dann korrigiert er den Winkel. 90 Grad soll er betragen. Der OP-Pfleger blickt in die tiefe Wunde und beobachtet jeden Handgriff der Operateure. Er muss erahnen, welches Instrument sie als nächstes brauchen, und wissen, welcher Faden der richtige ist. Den Bluterguss im Bauchraum der Patientin haben die Ärzte im Klinikum Großhadern der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) bereits ausgewaschen. Ohne ein Wort übernimmt Professor Werner den Nadelhalter.

Seit das Bundesverfassungsgericht im Dezember sein Urteil zum Zulassungsverfahren für das Medizinstudium gesprochen hat, fühlt sich Marc Freier betrogen, wenn er im OP-Saal steht. Denn die Richter haben das Wartezeitversprechen gekippt. Sechs Jahre lang hat Freier alles darauf ausgerichtet, irgendwann selbst operieren zu dürfen. Mit seiner Abiturnote von 2,6 konnte er zwar nicht mit den Abiturbesten um einen Studienplatz konkurrieren; schon 2012, als Freier Abi machte, lag der Numerus clausus bundesweit bei 1,0 oder knapp darüber. Auch für das Auswahlverfahren einzelner Hochschulen reichte sein Schnitt nicht. Trotzdem kam er seinem Ziel näher: Um auch Bewerbern wie ihm das Recht auf freie Berufswahl zu ermöglichen, wurde ein Fünftel aller Medizinstudienplätze jedes Jahr zentral an die Bewerber mit der längsten Wartezeit vergeben.

Nun aber ist alles anders: Nach Ansicht der Karlsruher Richter besteht dieser Anspruch gar nicht. Der Staat müsse lediglich gewährleisten, dass es bei der Platzvergabe gerecht zugeht und die geeignetesten Bewerber Vorzug erhalten. Dass Kandidaten wie Marc Freier dazugehören könnten, stellt das Urteil explizit in Frage: Wer länger als vier Jahre wartet, falle häufiger durch Prüfungen und breche mit höherer Wahrscheinlichkeit sein Studium ab, stellten die Richter fest. Die Dauer der Wartezeit müsse daher begrenzt werden.

Das Urteil könnte Freiers Karriereplan ad absurdum führen. Hauptsache, nichts anderes studieren, war immer seine Prämisse. Denn jedes Semester in einem anderen Fach wäre ihm von der Wartezeit abgezogen worden. Also machte Freier den ersten Schritt ins Krankenhaus über eine Pflegeausbildung. Um verschiedene Organsysteme und Operationsverfahren kennenzulernen, wechselt der 26-Jährige jetzt durch die Abteilungen - das könnte ihm in der Anatomievorlesung nützlich sein.

Mit Nadel und Faden aus der Klinik hat er zu Hause an einem T-Shirt das chirurgische Nähen geübt. Auch den Ekel vor Leichen hat er sich abtrainiert. Damit Ärzte an abgetrennten Köpfen Nasennebenhöhlen-Operationen üben konnten, sorgte er vor dem Kursus dafür, dass das Blut nicht aus den Schädeln läuft. "Grenzwertig" fand er das. Aber muss ein Arzt das nicht können?

Bis Mai soll das neue Verfahren skizziert werden

Ob man jedem unabhängig von seinen Erfolgschancen ein Medizinstudium ermöglichen muss, ist die eine Frage. Wie man mit Menschen wie Marc Freier umgehen soll, eine andere. Das Urteil aus Karlsruhe soll schnell Anwendung finden, schon im Herbst 2018 werden voraussichtlich zum letzen Mal Studienplätze über die Wartezeit vergeben. Dann ist Freier im 13. Wartesemester, zuletzt waren 15 erforderlich, um zugelassen zu werden. Schlimmstenfalls also scheitert er knapp vor dem Ziel, ohne etwas dagegen tun zu können.

Wie die Obergrenze umgesetzt wird, ist noch völlig unklar. Werden Bewerber, die bereits länger als vier Jahre ausharren, ausgeschlossen? Oder lässt man ihnen eine Chance? Eine Arbeitsgruppe im Hochschulausschuss der Kultusministerkonferenz soll sich bis Mai auf Eckpunkte der Neuregelung einigen; mehr ist aus der zuständigen Hamburger Wissenschaftsbehörde nicht zu erfahren.