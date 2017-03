6. März 2017, 10:33 Uhr Lehrer im Gefängnis "Die Schlauen können die Schlimmsten sein"









Feedback

Anzeige

Gefängnislehrer unterrichten Diebe, Schläger, Vergewaltiger, manchmal Mörder. Trotzdem müssen sie versuchen, den Schüler zu sehen - und nicht den Täter.

Von Johann Osel

Dennis ist ein fröhlicher Typ. Wenn er lächelt, und das tut er oft, ziehen sich Grübchen um die Mundwinkel seines Jungengesichts. Er redet auch viel, wählt aber die Worte, keine Gossensprache. Richtig sympathisch. Dennis hat mit einem Komplizen zehn Tankstellen überfallen. Mit Sturmhaube und Pistole stand er an den Kassen, während manche Verkäufer vor Todesangst "winselten". So hatte es die Staatsanwaltschaft damals im Prozess geschildert. Gesamtbeute der Raubzüge: 12 000 Euro. Das Geld ging drauf für teure Klamotten und Koks, sagt Dennis, "überall den dicken Max markieren". Die Verbrechen wurden immer ausgefeilter, mit Karten für den Fluchtweg, mit Verstecken im Wald, einmal hätten sie sich mit der Polizei eine "Verfolgungsjagd wie im Actionfilm" geliefert.

Einen Beruf mit Organisation oder Logistik könne er sich gut vorstellen, sagt Dennis, Anfang 20, allen Ernstes. "Das kann ich." Er will eine Ausbildung machen - nach der Entlassung, nach den fünf Jahren und drei Monaten, die er absitzen muss. Dafür braucht er einen Realschulabschluss. Den macht er jetzt hinter Gittern.

Der Klassenraum einer Justizvollzugsanstalt, irgendwo in der Mitte Deutschlands. Wenig dekorativ ist das Zimmer, Tafel, Stühle und Tische. Keine Bilder, nichts Schmückendes, wie man es oft aus Schulen kennt. An der Tafel ein Stichwort des Unterrichts vom Vormittag, Fach Geschichte: "Inflation 1923". Dennis verlässt den Raum gerade. War spannend, sagt er und lächelt wieder.

Als Herr Schmidt, der Lehrer, den Raum verlässt, lächelt er nicht. Er schnauft. "Kriminell und intelligent", wird er später sagen, "die Schlauen können die Schlimmsten sein, die suchen bei Lehrern nach Schwächen und piksen rein, die starten ewige Debatten." Dazu kommen die "Babos" und "Kings", die harten Jungs, denen man das auch ansieht, etwa wenn sie vor der Knastschule beim Rauchen stehen. Oft zutätowiert, dicker Bizeps und - wenn man sie anspricht -, wortkarg. Herr Schmidt und Dennis heißen in Wirklichkeit anders. Man ahnt bei den Szenen, notiert bei einem JVA-Pressetermin vor einiger Zeit: den Job des Knastlehrers muss man aushalten. Pädagogen, die sich dem stellen, dürften nicht leicht zu finden sein.

Anzeige

Genau das treibt die Zunft um. Fast 500 Lehrer arbeiten in den deutschen Gefängnissen. Exakte Statistiken gibt es nicht, da 16 Länder zuständig und dort jeweils Schul- und Justizministerium beteiligt sind. Es gibt zudem verschiedene Modelle: angestellte Lehrer der Justiz und Abordnungen von regulären Schulen.

Was man weiß: Viele dieser Lehrer werden in den kommenden Jahren in Pension gehen. An allgemeinbildenden Schulen waren zuletzt bundesweit gut 40 Prozent der Lehrer 50 Jahre und älter. Wie eine Umfrage der Süddeutschen Zeitung zeigt, sind JVA-Lehrer eher älter. Mehrere Länder melden 60 Prozent und mehr über 50 und deutliche Anteile über 60. Nicht wenige Knastlehrer sind im Zuge der großen Lehrerarbeitslosigkeit in den Achtzigerjahren zu der Aufgabe gekommen - im normalen Schuldienst gab es damals praktisch keine Chancen.