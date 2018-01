17. Januar 2018, 17:02 Uhr Knobelei der Woche Finden Sie das Muster?









Ein kleines Rätsel zur Auflockerung des Büroalltags gefällig? Diesmal sind zweifelhafte Gleichungen zu lösen.

In den USA werden etwa 60 Prozent aller Onlineeinkäufe zwischen 9 und 17 Uhr erledigt. Sollten auch Sie sich während der Arbeitszeit mit bürofremden Dingen befassen oder ein paar Minuten Ablenkung von Kollegen, Kantine und E-Mails suchen, haben wir einen Vorschlag: Nutzen Sie die Zeit und trainieren Ihr Gehirn - mit dem wöchentlichen Rätsel auf SZ.de. Finden Sie die Lösung?

Das Rätsel der Woche

Diese Gleichungen sehen beim ersten - und auch beim zweiten - Hinsehen sehr inkorrekt aus. Es liegt aber allen dasselbe Rechenmuster zugrunde, das Sie nur noch finden müssten.

Knobeln Sie los! (Foto: SZ)

Die Lösung

Liebe Leser, dieses Rätsel scheint Sie offenbar gefesselt zu haben. Jedenfalls haben wir selten so viele E-Mails mit - meist korrekten - Lösungsvorschlägen bekommen. Die meisten Mitknobler haben dabei die Formel genannt, die wir auch im Kopf hatten.

Dafür ersetzen wir die Ziffern durch Buchstaben, gehen also vom Term x + y = z aus. Damit die Gleichungen stimmen, müssen Sie die linke Seite folgendermaßen umformulieren: (x + y) * x - x oder multipliziert x² + xy - x. Für die gesuchte Lösung bedeutet das:

7 + 8 = ??

(7 + 8) * 7 - 7 = 49 + 56 - 7 = 98

Es geht aber auch anders. Leser Sait D. zum Beispiel hat die Gleichungen von oben nach unten (also von eins bis sechs) durchnummeriert und diese Nummerierung (n) in seine Formel integriert. So wird aus x + y = z die Lösungsformel x * (y + n) = z. Nochmal angewandt:

7 + 8 = ??

7 * (8 + 6) = 98

Durchnummeriert hat auch Carolin B. die Gleichungen. Ihr Lösungwer ist zwar eine anderer, aber ebenfalls korrekt. Sie macht aus x + y = z den neuen Term n * x + x * y = z. Das bedeutet:

7 + 8 = ??

6 * 7 + 7 * 8 = 98

Es war wieder ein wunderbarer Rätseltag mit Ihnen. Wir wünschen wie immer eine schöne Restwoche und freuen uns auf die nächste Knobelei!