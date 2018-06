10. Juni 2018, 18:55 Uhr Würzburg Neuer Bischof Jung geweiht

Der frühere Generalvikar von Speyer, Franz Jung, ist am Sonntag zum Bischof von Würzburg geweiht worden. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick würdigte Jung bei seiner Weihe im Kiliansdom als Hohepriester "voller Hoffnung und Energie". Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, nannte Jung in einem Glückwunschschreiben einen "Vollblutseelsorger". Die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski hielt in ihrem Grußwort ein Plädoyer für mehr Ökumene. "Er heißt nicht nur Jung, er ist jung und dynamisch, voller Hoffnung und Energie", sagte Schick. Als Hohepriester werde es Jungs Aufgabe sein, die Menschen zum Gebet und zum Gottesdienst, zum Lobpreis und zur Bitte anzuleiten, damit überall die Ehre Gottes und das Heil der Menschen gemehrt werde. Der 52-jährige Jung wurde 1992 zum Priester geweiht. Seit 2008 leitete er als Generalvikar das Bischöfliche Ordinariat Speyer. Jungs Wahlspruch lautet: "spem ancoram animae" - "Hoffnung als Anker der Seele". Der Würzburger Bischofsstuhl war seit September 2017 vakant. Damals nahm Papst Franziskus den altersbedingten Amtsverzicht von Jungs Vorgänger Friedhelm Hofmann (75) an.