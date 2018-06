19. Juni 2018, 18:43 Uhr Wirtschaft Pakt für Weiterbildung

Ein "Pakt für Berufliche Weiterbildung 4.0" soll künftig Fortbildungsmaßnahmen in bayerischen Betrieben anschieben - und so dabei helfen, den Herausforderungen einer mehr und mehr digitalen Arbeitswelt zu begegnen. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten am Dienstag Vertreter von Staatsregierung, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Handwerkstag, Industrie- und Handelskammertag, Gewerkschaftsbund sowie der Arbeitsagentur. Der Pakt sieht unter anderem Bildungsschecks für Beschäftigte kleiner und mittelständischer Unternehmen vor.