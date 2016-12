28. Dezember 2016, 18:48 Uhr Winterklausur Die CSU geht geschlossen ins Kloster









Nach 40 Jahren findet die Winterklausur der Landesgruppe erstmals nicht in Wildbad Kreuth statt. Am neuen Tagungsort Seeon wurde sogar schon das Gebüsch gelichtet - für Gegendemonstranten.

Von Matthias Köpf , Seeon

Kurz vor Weihnachten war die Kulisse schon fast perfekt. Von einem halben Meter Neuschnee, wie ihn Wildbad Kreuth öfter zu bieten hatte, konnte zwar keine Rede sein, aber ein bisschen weiß war es auf den Wiesen doch. Die Baumkronen waren vom Raureif fein konturiert, und über den See spannte sich stellenweise eine erste Eisdecke, gerade so dünn, dass sich die Sicherheitsleute keine zusätzlichen Sorgen machen mussten.

Aus Sicht von Gerald Schölzel hätte das alles ruhig so bleiben dürfen. "Das ist das einzige, das wir nicht selbst in der Hand haben", sagt er über die Wetter-Komponente. Aber vielleicht wird die Kulisse ja wieder weißer bis zum 4. Januar, wenn die CSU-Landesgruppe im Bundestag ihre Winterklausur nach 40 Jahren zum ersten Mal nicht mehr in Wildbad Kreuth abhält. Sondern hier, ein paar Kilometer nördlich des Chiemsees, im Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon.

Gerald Schölzel ist seit September 2015 Geschäftsführer im Kloster, das schon seit der Säkularisation 1803 kein richtiges Kloster mehr ist und eigentlich auch kein Kultur- und Bildungszentrum. Denn der Bezirk Oberbayern veranstaltet hier zwar zwei Ausstellungen im Jahr, dazu Lesungen und neuerdings auch Poetry-Slams, vielleicht ein Dutzend verschiedener Konzerte und eine Mozartwoche, die an die wiederholten Besuche des jungen Wolfgang Amadeus in Seeon erinnert. Außerdem gibt es Kalligrafie-Kurse, die an die Schreibschule des 994 gegründeten Klosters anknüpfen sollen. Ansonsten jedoch ist Seeon heute schlicht ein Tagungshotel, in dem die übliche Firmenkundschaft abteilungsweise am Teambuilding oder an neuen Strategien arbeitet. Gelegentlich gibt es Hochzeiten und ähnliche Events.

Dass die CSU für ihre Klausuren 2017 einen Ersatz für Kreuth brauchen wird, habe sich in der Branche schon früh herumgesprochen, sagt der Hotelmanager Schölzel, der Seeon damals gleich angeboten, in der Folge öfter Besuch aus Berlin und schließlich den Zuschlag für die Landesgruppe bekommen hat. Während Kreuth im Inneren eher den Charme einer Jugendherberge hatte, gibt es in Seeon sogar einen Fön in jedem Zimmer - zur besonderen Freude der Findungskommission, sagt Schölzel, der zudem auf die Hotelkategorie Drei Sterne Superior verweisen kann.

Die Stelle, an der die CSU ihre blauen Buchstaben aufstellen kann, ist schon festgelegt

Für die 56 CSU-Bundestagsabgeordneten und ihre Gäste gibt es 69 Einzelzimmer und 20 Doppelzimmer in den ehemaligen Klosterzellen der Benediktiner, für die Entourage sind Unterkünfte rundum reserviert. Die Stelle, an der die CSU ihre drei blauen Buchstaben und ihre Sprecher vor die Kameras stellen kann, ist längst definiert, es gibt ein eigenes Beleuchtungskonzept für möglichst telegene Bilder auch bei Dunkelheit.

Im Vergleich zur alpinen Erhabenheit um Kreuth sind die Moränenhügel um das Kloster Seeon mit seinen Zwiebeltürmen deutlich lieblicher, die Weite des Chiemsees ist nah. Aus aktuellem Anlass bietet sich sogar eine neue Perspektive aufs Idyll: Der Bezirk hat eine Wiese am Ufer gepachtet und dort das Gebüsch auslichten lassen, damit allfällige Demonstranten nicht in ihren Rechten beschnitten werden und ihren Protest in Sichtweite der Abgeordneten kundtun können. Für die Sicherheit ist die Polizeiinspektion Trostberg zuständig, Absperrungen und Einweisungen am Parkplatz übernimmt die Feuerwehr.

Die CSU erwartet in Seeon neben Parteichef Seehofer Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg, EU-Sicherheitskommissar Julian King, Frontex-Direktor Fabrice Leggeri, BND-Präsident Bruno Kahl, Bundestagspräsident Norbert Lammert, den evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, den griechischen Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis, Siemens-Chef Joe Kaeser und die Sternsinger.