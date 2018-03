14. März 2018, 18:56 Uhr Weiden Hunde-Happen mit Nadeln

Das hätte böse enden können: Ein Hund hat in Weiden in der Oberpfalz nach einem Leckerli geschnappt, das mit zwei Nadeln bespickt war. Die 42-jährige Halterin bemerkte das noch rechtzeitig und nahm dem Tier den gefährlichen Happen ab. Sie meldete den Fund am Dienstag außerdem bei der Polizei. Die Beamten ermitteln nach Angaben vom Mittwoch nun, wer die Falle ausgelegt hat, und bitten Zeugen um Hinweise. Hundehalter in der Gegend sind angehalten, in nächster Zeit besondere Vorsicht beim Gassigehen walten zu lassen.