11. März 2018, 18:54 Uhr Wahlkampfauftakt Rufzeichen im Hintergrund

Die Bayern-SPD macht Natascha Kohnen mit 95 Prozent der Stimmen zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl. Siegerposen erlaubt sich die Vorsitzende am Parteitag nicht, doch selbst ihr Vorgänger übt sich in Optimismus

Von Lisa Schnell

Sie ist noch nicht mal gewählt, da stehen die Genossen schon Schlange für ein Selfie mit Natascha Kohnen. Kohnen muss sich drehen, damit der Hintergrund stimmt. Nicht die graue Wand der kleinen Olympiahalle in München soll zu sehen sein, sondern die Botschaft auf der Bühne: "Jetzt wird Zukunft gemacht", und das mit einem großen Ausrufezeichen. Es soll im besten Fall ein Erinnerungsfoto sein an den Tag, an dem die Bayern-SPD alles Schlechte hinter sich ließ, die niedrigen Umfragewerte, zuletzt um die 15 Prozent, die nervenzehrende Debatte um die Groko und die Personaldebatten auf Bundesebene. Und es soll ein Foto sein mit der Frau, die all das schaffen soll: Natascha Kohnen.

Ihren Willen zur Geschlossenheit und zur Hoffnung zeigen die Genossen, als sie Kohnen mit fast 95 Prozent zu ihrer Spitzenkandidatin wählen. Der Wahlparteitag war einzig einberufen worden, um Kohnen zu küren, aber zumindest am Rande scheint auch die Erkenntnis auf, dass der Wahlkampf kein Spaziergang wird. "Du hast dir für deine Spitzenkandidatur in Bayern das denkbar härteste Pflaster ausgesucht", sagt der Münchner OB Dieter Reiter. Nur knapp 40 Prozent der Bayern kennen Kohnen laut einer BR-Umfrage. Mittlerweile dürften es ein paar mehr sein. Kohnen war zum ersten Mal eine Figur des Singspiels am Nockherberg, das fast zwei Millionen Menschen im Fernsehen angeschaut haben. Als stellvertretende Bundesvorsitzende und Verhandlungsführerin bei den Koalitionsgesprächen in Berlin gab sie viele Interviews. Trotzdem: "Bei der Bekanntheit ist noch Luft nach oben", sagt der Münchner Genosse Sebastian Roloff. Und das sei noch nicht alles: Grüne und SPD kannibalisierten sich gegenseitig, anstatt die CSU anzugehen. In den jüngsten Umfragen lagen die Grünen mit der SPD gleichauf und riefen als ihr Ziel aus, stärkste Oppositionspartei zu werden. Wenig erfreulich für die SPD ist auch ein weiteres Ergebnis der BR-Umfrage: Über ein Drittel ihrer eigenen Anhänger geben an, bei einer Direktwahl des Ministerpräsidenten nicht Kohnen, sondern ihren Konkurrenten von der CSU, Markus Söder, zu wählen.

Gegen den "machomäßigen" Söder, wie SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher sagt, soll Kohnen mit ihrem neuen Politikstil punkten. Nicht Draufhauen, sondern zuhören, den Wählern Respekt entgegenbringen, so beschreibt Kohnen ihre Art. Söder erwähnt sie in ihrer Rede mit keiner Silbe. Anders als er reckt sie nicht die Faust in die Höhe zur Siegerpose, als die etwa 300 Delegierten ihr im Stehen minutenlang applaudieren. Kohnen legt dafür ihre Hände wie zum Gebet gefaltet vor die Brust und verbeugt sich leicht. Während Söder derzeit in großen Kinosälen über seinen Hund und seinen Glauben spricht, lädt Kohnen zu der Gesprächsreihe "Kohnen-Plus", keine Inszenierung, sondern ein ernsthaftes, direktes Gespräch mit den Bürgern, wie es heißt. Auftakt ist am Donnerstag in Nürnberg mit der früheren Bundesfamilienministerin Renate Schmidt.

Nur als nette Frau mit einem anderen Stil herüberzukommen, reiche aber nicht, sagt Roloff, der von Kohnen viel hält. Sie müsse ihre Person auch mit Inhalten verbinden. In ihrer Rede spricht Kohnen am längsten über den Kampf für bezahlbaren Wohnraum, der immer ein ursozialdemokratischer Kampf gewesen sei. Vor kurzem aber kündigte auch Söder an, wie die SPD eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft gründen zu wollen. Darauf geht Kohnen nicht ein, aber sie macht klar, dass sie von der bisherigen Wohnungspolitik der Regierung wenig hält. "Der Freistaat baut nicht", sagt sie. Er habe nicht mal einen Überblick, wie viel bebaubare Flächen es gebe. Sie fordert ein eigenes Bauministerium und eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft, die in jedem der kommenden fünf Jahre 25 000 Wohnungen schafft. Söder hatte 2000 Wohnungen bis 2020 ankündigt. Der Staat solle seine Grundstücke an Kommunen nicht zu Marktkonditionen, sondern zu günstigen Preisen verkaufen, fordert Kohnen. Die Sozialbindung von gefördertem Wohnraum will sie über 25 Jahre hinaus verlängern. "Das alles ist möglich, man muss es nur verdammt noch mal machen", ruft sie in den Saal.

Kohnen fordert zudem kostenlose Kitas, eine Kindergrundsicherung und bessere Bezahlung für soziale Berufe. Vom Freistaat erwarte sie, dass er als Arbeitgeber für gute Bedingungen sorgt und Schluss macht mit befristeten Jobs im öffentlichen Dienst. Es sind kaum neue Forderungen, aber Kohnen trägt sie mit Leidenschaft vor. Auf eine Aussage, ob die SPD mit der CSU regieren würde, verzichtet sie. Auch ein Wunschergebnis für die Wahl will sie nicht nennen. Das übernehmen andere. Eine Zwei vorne dran wäre schon schön, sagt der Münchner OB Reiter, und Roloff meint, mit der CSU gehe die SPD in Bayern sicher nicht zusammen. Zum Schluss dankt Kohnen noch ihren Kindern, die ihr zeigten, wofür sie all das überhaupt mache.

Selbst die, die sonst immer etwas auszusetzen haben, fallen in das Lob für Kohnen ein. Ihr Vorgänger Florian Pronold kennt das. Er hat schon viele hoffnungsvolle Parteitage erlebt und dann triste Wahlabende. Vielleicht auch deshalb hat sich Pronold angewöhnt, immer vom Schlechtesten auszugehen. An diesem Tag aber probiert selbst er es mit Optimismus. Dass seine Partei in den Umfragen gerade so schlecht dastehe, sei doch super: "Wir haben ein Riesenentwicklungspotenzial." Und sonst bleiben den Genossen immerhin ein paar schöne Fotos mit Natascha Kohnen.