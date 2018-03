13. März 2018, 18:59 Uhr Vorschlag vom Justizminister Mit Fake-Kinderpornos auf Verbrecherjagd

Die Polizei soll nach Ansicht von Justizminister Winfried Bausback künftig mit gefälschten Kinderpornos im Internet auf Verbrecherjagd gehen. "Gerade im Bereich Kinderpornografie stoßen unsere verdeckten Ermittler nach geltendem Recht häufig an Grenzen", sagte der CSU-Politiker der Presseagentur dpa. Um in den Internet-Tauschbörsen im Darknet nicht als verdeckter Ermittler aufzufallen, müssten sie zunächst eine "Keuschheitsprobe" abgeben, also selbst kinderpornografisches Material hochladen. "Da ihnen dies nach geltendem Recht nicht möglich ist, können die Täter verdeckte Ermittler schnell enttarnen." Durch den Einsatz von eigens zu Zwecken der Ermittlung hergestellten Fake-Bildern und -Videos mit kinderpornografischen Inhalten könne die Tarnung der Beamten aufrecht erhalten und Tätern besser das Handwerk gelegt werden.

Die Ermittler müssten zweifelsohne "sehr behutsam vorgehen", zudem brauche die Neuregelung enge Grenzen: "So dürfen die verdeckten Ermittler selbstverständlich kein echtes kinderpornografisches Material hochladen, sondern nur echt aussehendes", sagte Bausback. Die Ermittlungsbehörden dürften keinesfalls dazu beitragen, dass Kinder zu Schaden kommen. "Gerade bei der Bekämpfung von Kinderpornografie im Darknet ist der Einsatz von verdeckten Ermittlern von zentraler Bedeutung", sagte Bausback. Denn anders als bei der Bekämpfung etwa des Drogen- und Waffenhandels gebe es bei der Kinderpornografie keine "Offline-Komponente", die Ermittlungsmaßnahmen etwa bei der Auslieferung des Materials ermögliche. Ziel aller Anstrengungen müsse es sein, sexuellen Missbrauch zu verhindern. "Jedes missbrauchte Kind ist eines zu viel."