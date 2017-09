18. September 2017, 10:55 Uhr Prozessbeginn Linus Förster gesteht vor Gericht sexuellen Missbrauch









Feedback

Zu Prozessbeginn hat der Verteidiger von Linus Förster ein Geständnis des früheren SPD-Landtagsabgeordneten verlesen.

Dem 52-Jährigen wird vorgeworfen, mehrmals schlafende Frauen missbraucht und heimlich gefilmt zu haben. Bei Razzien wurden außerdem Kinderpornos entdeckt.

Das Geständnis dürfte sich strafmindernd für Förster auswirken. Es könnte auf etwa vier Jahren Gefängnis herauslaufen.

Der frühere SPD-Landtagsabgeordnete Linus Förster hat vor Gericht ein Geständnis abgelegt. Zu Prozessbeginn ließ der 52-Jährige seinen Anwalt in seinem Namen eine Erklärung vor dem Landgericht Augsburg verlesen, in der die meisten angeklagten Fälle eingeräumt werden. Förster will später selbst noch ergänzende Angaben machen.

Dem Ex-Politiker wird vorgeworfen, mehrmals schlafende Frauen, die zum Teil unter dem Einfluss von Medikamenten oder Alkohol standen und sich nicht wehren konnten, missbraucht und dabei teilweise auch heimlich Videoaufnahmen gemacht zu haben. In weiteren Fällen soll er den Geschlechtsverkehr mit seinen Freundinnen ohne deren Wissen gefilmt haben. Bei Razzien in seiner Wohnung und in den damaligen Abgeordnetenbüros in Augsburg und München sollen außerdem mehr als 1300 Kinderpornos entdeckt worden sein.

Sein Verteidiger Walter Rubach hatte bereits vor dem Prozess angekündigt, dass Förster ein Geständnis ablegen werde, und bereits mit der Staatsanwaltschaft über das Strafmaß verhandelt. Demnach kann Förster im Fall eines umfassenden Geständnisses mit einer Strafe von etwa vier Jahren Gefängnis rechnen, wie aus einer Aktennotiz der Anklagebehörde hervorgeht. Der ehemalige SPD-Politiker sitzt wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe seit Dezember in Untersuchungshaft.