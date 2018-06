10. Juni 2018, 18:55 Uhr Viele Einsätze Unwetter in Nordbayern

Heftige Unwetter haben in Teilen Bayerns für ungemütliche Verhältnisse gesorgt. Vor allem aus der Oberpfalz und Unterfranken meldeten die Polizeipräsidien zahlreiche Einsätze. In Regensburg und Marktleuthen im Landkreis Wunsiedel brachen Veranstalter Open Air-Festivals wegen der gefährlichen Witterung ab. Besonders betroffen war die Region Schweinfurt. Dort zählten die Rettungskräfte am Samstagabend mehr als 230 Einsätze. Das BRK berichtete von umgestürzten Bäumen sowie überfluteten Straßen und Kellern. Zwei Menschen kamen leicht verletzt in eine Klinik. Besonders betroffen war die Gemeinde Schwebheim.