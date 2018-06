6. Juni 2018, 18:57 Uhr Versuch des Kultusministeriums Handys an Schulen sollen probeweise erlaubt sein

Ein Schulversuch soll die Lösung im Streit um die Handynutzung an bayerischen Schulen bringen. Ein Jahr lang sollen Mädchen und Buben an ausgewählten Schulen ihre Smartphones auch in den Pausen nutzen dürfen. Die Regeln dafür soll das Schulforum, also Eltern, Schüler und Lehrer bestimmen, gab Schulminister Bernd Sibler am Mittwoch im Landtag bekannt. Davon erhofft er sich Erkenntnisse zu Vor- und Nachteilen privater Nutzung von Smartphones. Daraus könnte eine "mögliche Neuregelung" folgen. Bisher müssen die Geräte laut Erziehungs- und Unterrichtsgesetz grundsätzlich ausgeschaltet sein, es sei denn Lehrer setzen Handys im Unterricht ein. Schüler, Eltern und Opposition fordern dagegen seit Monaten, dass das Verbot gelockert wird. Zumindest testweise kommt Sibler diesem Wunsch nun nach und entzog damit den gleichlautenden Forderungen von SPD und Grünen ihre Grundlage.