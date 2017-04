13. April 2017, 07:36 Uhr Uni Eichstätt "Es haben sich sogar Studierende für eine Nachtwache gemeldet"









Seit Monaten klaut ein Unbekannter Werbebanner der Uni Eichstätt. Was das soll? Ein Anruf beim Leiter der Kommunikationsabteilung, der den Dieb mit einer göttlichen Botschaft zur Vernunft bringen wollte.

Interview von Martin Moser

Das letzte Banner hing nicht mal einen ganzen Tag: Seit Monaten klaut ein Unbekannter die Werbetransparente der Katholischen Universität in Eichstätt. Ein Anruf beim Leiter der Uni-Kommunikationsabteilung Christian Klenk, der den Dieb mit einer göttlichen Botschaft zur Vernunft bringen wollte.

SZ.de: Das scheint ja geradezu ein Serientäter zu sein, der sich immer wieder an Ihren Transparenten vergreift. Ist deren Botschaft denn so brisant, Herr Klenk?

Überhaupt nicht. Wir haben angefangen mit "Alles Gute zum Semesterstart". Geklaut. Das nächste trug den Schriftzug "Herzlich Willkommen". Die Version wurde gleich zweimal in Folge geklaut. Und schließlich unsere Ankündigung zum Tag der offenen Tür. Wieder weg.

Wie ärgerlich.

Absolut. Daraufhin habe ich entschieden, demjenigen mal eine Botschaft zu hinterlassen. Wobei ich mich dann - zu unserer katholischen Universität passend - im Alten Testament bedient habe und das siebte Gebot aus der Bibel "Du sollt nicht stehlen" drauf geschrieben haben. Mit der Fußnote: Das gilt auch für hier aufgehängte Transparente der KU.

Sieht das der Dieb genauso?

Bislang nicht. Das fünfte Banner mit dem Bibelspruch hab ich persönlich aufgehängt. Am nächsten Morgen war es verschwunden.Stattdessen hing ein zuvor geklautes Plakat wieder dran - mit Schnüren notdürftig befestigt und einer Botschaft für uns.

Eine Abbitte?

Nur bedingt. Es stand drauf: "Sorry und so... tut uns uns voll doll Leid." Dann kommt ein P.S., das können wir beim besten Willen nicht entziffern. Daran haben sich schon verschiedene Leute hier an der Uni versucht. Danach folgt ein P.P.S.: "Das mit den Transpis solltet ihr vielleicht aufgeben."

Und, werden Sie das?

Bei mir hier im Büro liegt schon das nächste. Ich habe auf Vorrat anfertigen lassen. Aber vorerst bleibt der Ständer mal leer, weil wir uns eine neue Taktik überlegen müssen. Es haben sich sogar Studierende für eine Nachtwache gemeldet. Wäre vielleicht mal eine Option.

Haben Sie einen Verdacht, wer dahinterstecken könnte?

Wir haben hier an der Uni schon spekuliert: Sind es Studierende, die sich einen Spaß draus machen? Oder Leute, die ein Problem mit uns haben? Wobei das Verhältnis zwischen Uni und den Eichstättern eigentlich sehr gut ist. Ein Banner kostet 62,85 Euro mit Porto. Es ist jetzt nicht so, dass es die Uni in existenzielle Probleme stürzt.

Was will man überhaupt mit so einem Plakat?

Also, die sind drei auf einen Meter groß. Man kann sich die natürlich als Trophäe ins Zimmer hängen - aber ansonsten sind die schwer zu gebrauchen. Vors Haus hängen geht ja nicht, dann enttarnt man sich sofort.