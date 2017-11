13. November 2017, 09:51 Uhr Unfall auf der A3 Wasser gegen Gaffer: Polizei kritisiert Feuerwehrmann









Die Polizei hat die Aktion eines Feuerwehrmanns kritisiert, der Gaffer an einer Unfallstelle auf der A3 mit einem Wasserschlauch bespritzt hatte. "Für die Unterbindung und Ahndung bei Verkehrsbehinderungen sind ausschließlich wir zuständig", sagte ein Sprecher des unterfränkischen Präsidiums. Die Maßnahme sei nicht abgesprochen gewesen.

So sieht das auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Die Feuerwehr habe Aufgaben übernommen, die eindeutig bei der Polizei liegen, sagte ein GdP-Sprecher. "Es muss klare Abläufe an der Unfallstelle geben."

Nach einem schweren Unfall mit drei Todesopfern bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) am vergangenen Donnerstag hatte der Feuerwehrmann Lastwagenfahrer mit Wasser bespritzt, die Fotos und Videos machen wollten, wie die Leichen abtransportiert wurden.

In den sozialen Netzwerken bekam der Feuerwehrmann sehr viel Zuspruch für diese Aktion: Endlich hat sich mal jemand getraut, diesen widerlichen Gaffern zu zeigen, was eine Harke ist, respektive Spritze, so etwa lautet der Tenor.

Otto Hofmann, der Chef der Einsatzgruppe, war dennoch nicht glücklich mit der Aktion. Das sagte er bereits kurz nach dem Unfall - verteidigte aber seinen Mitarbeiter. "Das war natürlich keine geplante Aktion, dem Feuerwehrmann ist der Kragen geplatz", sagte Hofmann. Nach dem Vorfall habe der Einsatzleiter ein Gespräch mit ihm geführt. "Solche Aktionen dürfen auf keinen Fall Schule machen", so Hofmann.