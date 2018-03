19. März 2018, 18:54 Uhr Traunstein Fünf Jahre Gefängnis wegen Vergewaltigung

Die Vergewaltigung einer 26 Jahre alten Joggerin an einem Feldweg am Südufer des Simssees hatte im vergangenen September viele Menschen in der Region Rosenheim in Aufregung versetzt, die Herkunft des Verdächtigen wurde zum Argument im Wahlkampf, und sogar Bundeskanzlerin Angel Merkel hatte sich bei einem Auftritt in Rosenheim bestürzt gezeigt. Am Montag hat das Landgericht Traunstein den 35 Jahre alten Mann aus Nigeria nun zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Die Staatsanwaltschaft legte ihm nicht nur die Vergewaltigung der jungen Frau am Simssee zur Last. Unter anderem soll sich der zu dieser Zeit bereits abgelehnte Asylbewerber auch vor einer Sozialarbeiterin entblößt haben.