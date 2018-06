14. Juni 2018, 18:46 Uhr Traunstein Festnahmen bei Drogenrazzia

Die Polizei hat bei Durchsuchungen in der Region Traunstein drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die Beamten stellten gut ein Kilo Marihuana, mehrere Hundert Gramm Kokain sowie Amphetamine sicher, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Donnerstag mitteilte. Zusammen mit Spezialeinheiten hatten die Beamten Objekte in der Gegend von Traunreut, Traunstein und Freilassing durchsucht. Gegen die drei Männer wurde Haftbefehl beantragt.