28. Mai 2018, 18:52 Uhr Tiere gerissen Wölfe in der Oberpfalz

In der Oberpfalz streifen derzeit ein oder mehrere Wölfe umher. Das haben nach Angaben des Landesamts für Umwelt (LfU) die Genanalysen von Fraßspuren an den Kadavern von zwei Schafen und einem Reh ergeben, die Mitte April in den Kreisen Tirschenreuth, Neustadt/Waldnaab und Regensburg entdeckt worden sind. Unklar ist, ob es derselbe oder verschiedene Wölfe waren, welche die Tiere töteten. Dies sollen jetzt weitere Tests ergeben. Zwar leben auf den Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und Hohenfels seit geraumer Zeit einige Wölfe. Aber die Spezialisten des LfU, die für das Monitoring der Wölfe in Bayern zuständig sind, glauben nicht, dass diese die beiden Militärgelände verlassen haben. Offen ist, wann die Ergebnisse der neuerlichen Untersuchungen vorliegen.