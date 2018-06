10. Juni 2018, 18:55 Uhr Telefon-Hotline Informationen über PFC

Die Landesämter für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und Umwelt (LfU) bieten ab sofort eine Beratung über die Gefährlichkeit von Perfluorierten Chemikalien (PFC) an. Die Stoffe, die sich in vielen Alltagsprodukten finden, stehen im Verdacht, Krebs auszulösen und sind vor allem im Landkreis Altötting, aber auch andernorts in Bayern im Grundwasser enthalten. Die Beratung ist montags, dienstags, mittwochs und freitags von neun bis zwölf Uhr und donnerstags von 13 bis 16 Uhr unter 09131/68 08 24 97 erreichbar. Man kann sich auch per E-Mail (pfc@lgl.bayern.de) melden.