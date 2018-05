23. Mai 2018, 18:40 Uhr Tännesberg Erntemaschine in Flammen

Eine Erntemaschine ist in der Oberpfalz auf dem Weg zum Feld in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Der Schaden an dem neuwertigen Häcksler beträgt nach Angaben der Polizei vom Mittwoch rund eine halbe Million Euro. Der 25 Jahre alte Fahrer sah Rauch aus dem Motorraum steigen, als er über eine Bundesstraße fuhr. Bei Tännesberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) steuerte er die Maschine auf ein Feld, kurz darauf stand das Fahrzeug in Flammen. Rund 500 Liter Diesel liefen aus. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt.