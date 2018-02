14. Februar 2018, 19:01 Uhr Stein Keine Spur von Todesfahrer

Im Fall des auf einer Straße in Stein bei Nürnberg entdeckten Toten sind bei der Polizei zahlreiche Hinweise eingegangen. "Eine klassische heiße Spur war aber noch nicht dabei", sagte ein Sprecher. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann von einem Auto überfahren wurde und der Fahrer danach flüchtete. Sie hatten nahe der Unfallstelle ein Tagfahrlicht entdeckt, das möglicherweise bei der Kollision herausgebrochen ist. Entgegen ersten Vermutungen stammt das Unfallopfer nicht aus dem Obdachlosenmilieu. Er lebte in Schwarzenbruck im Landkreis Nürnberger Land und hatte Verwandte in Stein.