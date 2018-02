14. Februar 2018, 19:01 Uhr Statistik Rekord bei Studentenzahl

Bayern verzeichnet auch in diesem Jahr deutlich mehr Studenten. Im Wintersemester 2017/18 waren rund 390 000 Studenten an bayerischen Hochschulen eingeschrieben - gut 10 000 mehr als im Wintersemester zuvor, wie das Landesamt für Statistik in Fürth am Mittwoch mitteilte. Das bedeute einen neuen Höchststand. Gestiegen ist damit auch die Anzahl der Studienanfänger: Im vergangenen Jahr nahmen rund 77 000 junge Leute ein Studium auf - ein Anstieg um 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Davon waren rund 20 000 ausländische Studenten, ein Plus um 8,6 Prozent.