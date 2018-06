11. Juni 2018, 19:01 Uhr Starke Gewitter Unwetter in Franken

Am Montag sind heftige Gewitter über Teile Nordbayerns hinweggezogen. In den Regionen um Bamberg und Bayreuth waren Feuerwehren und Rettungsdienste nahezu 200 Mal im Einsatz. Zwischen Pegnitz und Speichersdorf musste der Bahnverkehr eingestellt werden, nachdem die Strecke von Starkregen unterspült wurde. In Hirschaid lief eine Bahnunterführung mit Wasser voll und konnte nicht mehr passiert werden. Große Hagelkörner zertrümmerten dort die Heckscheibe eines geparkten Autos.