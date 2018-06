6. Juni 2018, 19:44 Uhr Skurriles Sterben Wenn die Beerdigung ins Groteske rutscht

Die Sitten werden rauer, selbst bei Tod und Tradition. Das zeigt auch ein Vorfall aus Gotteszell, wo gerade die Fortsetzung der Kinokomödie "Eine ganz heiße Nummer" gedreht wird.

Von Hans Kratzer

Existentielle Ereignisse wie das Sterben und der Tod werden in Bayern von einer Fülle an Bräuchen und Traditionen begleitet. Der Bogen spannt sich manchmal bis ins Skurrile hinein, aber nur selten mangelt es an Pietät. Ein Vorfall in der niederbayerischen Gemeinde Gotteszell (Landkreis Regen) lässt indessen erahnen, dass auch auf den Friedhöfen die Sitten rauer werden und der Respekt vor Tod und Tradition dahinschwindet.

In Gotteszell wird gerade die Fortsetzung der Kinokomödie "Eine ganz heiße Nummer" gedreht. Die Filmcrew hatte eine Sondergenehmigung für den Dreh auf dem Kirchplatz erhalten, was allerdings Komplikationen nach sich zog. Alsbald stand nämlich eine Beerdigung an. Leider versperrten die Fahrzeuge der Filmmannschaft den Zugang zum Friedhof.

Als der Sohn der Verstorbenen hörte, der ganze Kirchplatz sei mit Fahrzeugen des Filmteams zugeparkt, fuhr er sofort dorthin, um der Trauergemeinde einen freien Zugang zum Friedhof zu verschaffen. Wie die Passauer Neue Presse berichtete, kam es dabei zu einer Konfrontation. "Mein Gott, jeden Tag stirbt irgendwo einer", habe ein Mitglied des Filmteams zu ihm gesagt, beklagte sich der Sohn bei der örtlichen Presse.

Die Beerdigung ging dann zum Glück ohne Zwischenfall über die Bühne. Die Trauerfamilie teilte später mit, ein Verantwortlicher der Filmcrew habe sich für das taktlose Verhalten des Mitarbeiters entschuldigt, nicht zuletzt mit dem Hinweis, dem Mann sei eine Rüge erteilt worden.

Bei Beerdigungen in Dörfern, in denen sich die Friedhöfe noch mitten im Ort befinden, beschleicht einen trotzdem das Gefühl, dass sich die Regeln des Anstands langsam ändern. Normalerweise zerreißt lediglich eine alte Kanone zu Ehren eines ehemaligen Soldaten die Stille auf dem Gottesacker. Heutzutage wird diese Pietät nicht mehr zwangsläufig gewährt.

Während des Trauerakts werden jenseits der Kirchenmauerns gerne Rasenmäher angeschmissen, Bässe aufgedreht und lautstark Kinder gemaßregelt. Bei einem Leichenzug in Parkstetten ließ sich ein Anwohner vor einiger Zeit von den vorbeiziehenden Trauergästen beim Heckenschneiden nicht im Geringsten beirren, sondern kam ihnen mit seiner Schere auch gefährlich nahe.

Als 1918 Frank Wedekind zu Grabe getragen wurde, war es mehr Faschings- als Leichenzug, hieß es

Dörfliche Beerdigungen hatten aber schon immer das Potenzial für skurrile Bilder. Eva Mair-Holmes, Chefin des Musikverlags Trikont, hat beispielsweise als Kind im Allgäu erlebt, wie ein Sarg auf einem Kastenwagen zum Friedhof gefahren wurde. Eine alte Frau, die nicht mehr laufen konnte, setzte man ebenfalls auf den Karren, wo sie neben dem Sarg sitzend die Beine baumeln ließ, "welch ein beeindruckendes Bild!"

Ähnliches war vor Jahren in einem Dorf bei Straubing zu erleben, wo ein alter Einödbauer bei Beerdigungen die Totenfahne trug. Als einmal drei Tote hintereinander den letzten Erdenweg beschritten hatten, war er vom jeweils gespendeten Bier so müde geworden, dass er sich aufs Totenwagerl legte und sich zum staunenden Entsetzen der Trauergäste liegend heimkutschieren ließ.

Eine der kuriosesten Beerdigungen überhaupt fand im März 1918 im Münchner Waldfriedhof statt, wo der Schriftsteller Frank Wedekind zu Grabe getragen wurde. Wie in Gotteszell spielte auch hier eine Filmaufnahme eine tragische Rolle. Es war mehr ein Faschings- denn ein Leichenzug, hieß es.

Der Passauer Dichter Heinrich Lautensack wollte die Szene filmen und lief mit Leiter und Kurbelkasten neben dem Zug her. Als sich der Sarg in die Erde senkte, stürzte auch Lautensack ins Grab hinunter. Das Händeln des Todes trug also auch damals schon groteske Züge.