11. März 2018, 18:54 Uhr Schwabach/Nürnberg Vier Jugendliche prügeln Polizisten dienstunfähig

Mehrere Jugendliche haben im mittelfränkischen Schwabach zwei Polizisten so schwer verletzt, dass beide dienstunfähig sind. Laut Polizei waren die Beamten am Freitagabend alarmiert worden, weil vier Jugendliche in einer S-Bahn randalierten. Beim Versuch, ihre Papiere zu kontrollieren, seien die Jugendlichen aggressiv geworden. Zwei von ihnen hätten einen Beamten mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen, einer habe ihm auch einen Kopfstoß verpasst. Der Polizist erlitt Gesichtsverletzungen, eine Kollegin wurde bei der Festnahme verletzt.

In den frühen Samstagmorgenstunden wurden dann im Nürnberger Osten Polizisten mit Steinen beworfen. Ein Beamter kam mit Verletzungen am Hinterkopf in eine Klinik. Laut Polizei waren mehrere Streifwagen zu einer Diskothek gefahren, von wo Rangeleien zwischen etwa 60 Personen gemeldet wurden. Auslöser waren Gerüchte, ein 18-Jähriger sei mit einem Messer verletzt worden. Ob dies zutrifft, muss die Polizei noch ermitteln.