14. Juni 2018, 18:46 Uhr Schwabach Verdacht auf Brandstiftung

Nach einem Feuer in einer Asylbewerberunterkunft in Schwabach ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung. Zwei Menschen erlitten eine Rauchvergiftung, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Unter den Verletzten ist ein Elektriker, der die Einsatzkräfte alarmierte. Zwei Flurschränke im Erdgeschoss standen in Flammen. Die Spurenlage deute daraufhin, dass das Feuer am Mittwoch gelegt wurde, sagte ein Polizeisprecher. Es werde gegen unbekannt ermittelt. 19 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. 31 Menschen leben eigentlich in der Unterkunft. Sie werden vorerst auf andere Unterkünfte in Mittelfranken verteilt. Der Schaden wird auf 20 000 Euro geschätzt.