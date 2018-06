10. Juni 2018, 20:53 Uhr Schönau am Königssee Rennwagen schlittert in Zuschauer - Sieben Verletzte

Bei einem Autorennen im Berchtesgadener Land verliert ein Fahrer die Kontrolle über sein Rennauto.

Beim Autorennen eines Motorsportclubs im Berchtesgadener Land ist einer der Wagen in die Zuschauermenge gerast und hat sieben Menschen verletzt. Der Fahrer des Rennwagens hatte nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in einer Kurve die Kontrolle über sein Gefährt verloren und eine Abgrenzung aus Heuballen durchbrochen, wodurch einer der Ballen in eine Menschenmenge geschleudert wurde.

Auch das Auto selbst kollidierte bei dem Unfall in Schönau am Königssee mit einigen Schaulustigen. Dabei wurden insgesamt sieben Menschen verletzt - drei davon schwer. Sie wurden - teils mithilfe eines Rettungshubschraubers - in umliegende Krankenhäuser gebracht.