18. Juni 2018, 18:40 Uhr Schlüsselfeld Karambolage wegen Gaffern

Gaffer haben nach einem Unfall auf der Autobahn einen Stau und damit einen weiteren Unfall verursacht. Auf der A 3 wurde am Sonntag bei Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) ein Auto in ein Gebüsch am Fahrbahnrand geschleudert. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr konnte die Insassen befreien. Auf der Gegenfahrbahn bildete sich ein Stau, weil Gaffer die Bergungsarbeiten verfolgten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei übersah eine 26-Jährige, dass der Wagen vor ihr abbremste und fuhr auf. Verletzt wurde dabei niemand.